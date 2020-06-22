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Известия.ru

Около 76 индийских военных ранены в ходе столкновений с армией Китая

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA/Farooq Khan

Порядка 76 индийских военных были ранены в результате произошедших в понедельник пограничных боестолкновений с китайской армией в Восточном Ладакхе (область в Индии).Об этом в четверг, 18 июня, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источник в минобороны Индии.

По информации телеканала, все пострадавшие военные размещены в госпиталях и находятся в стабильном состоянии. При этом 56 раненых смогут вернуться на службу уже в течение недели, оставшимся 18 на восстановление потребуется более двух недель.

Официального подтверждения этой информации нет.

В ночь на 16 июня на линии контроля в Ладакхе Китай открыл огонь по индийским военным, которые, по мнению китайской стороны, незаконно пересекли государственную границу КНР.

Три человека скончались во время обстрела. Еще 17 человек получили ранения, от которых впоследствии скончались.

Ситуация в пограничных районах союзной территории Ладакх обострилась после того, как весь май на спорной индийско-китайской границе происходили стычки между военными двух стран, сопровождающиеся переброской дополнительных контингентов и вооружений с каждой из сторон. 5 мая на одном из участков в Восточном Ладакхе произошла массовая драка, в которой приняли участие около 400 военнослужащих с обеих сторон.

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Страны
Индия
Китай
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