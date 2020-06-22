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Известия.ru

Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ".
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗОПК) «Панцирь-СМ» с малогабаритными ракетами для уничтожения дронов впервые будет представлен на параде Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщило ТАСС по итогам очных репетиций парада.

Отмечается, что в репетиция парада 17 и 18 июня «Панцирь-СМ» участвовал в составе механизированной колонны на колесном шасси «Торнадо-К». Главное отличие модернизированного комплекса то, что вместо стандартного контейнера под одну зенитную ракету на нем устанавливается кассета с четырьмя мини-ракетами для борьбы с беспилотниками.

2 июня министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что участие в параде примут около 14 тыс. человек. Он отметил, что на мероприятие страна пригласила парадные расчеты 19 государств. В тот же день военнослужащие сербской армии подтвердили свое участие.

29 мая президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Позднее российский лидер объявил данный день нерабочим.

Торжественные мероприятия 24 июня пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил России.

Традиционное проведение торжеств в День Победы 9 мая было отменено из-за угрозы распространения коронавируса, состоялась только воздушная часть парада.

Исторический парад в честь победы СССР над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня 1945 года. Принимал мероприятие маршал Советского Союза Георгий Жуков, а командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.

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