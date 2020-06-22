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Раскрыт состав танкового кулака Китая на границе с Индией

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Источник изображения: Фото: Weibo

Китай за последнее время провел несколько военных учений в горных районах Тибета неподалеку от спорной границы с Индией, где произошел конфликт между китайскими и индийскими военными, и задействовал в них современные танки. Состав танкового кулака КНР в этом районе раскрыло The National Interest.

По информации издания, в учениях, которые прошли на этой неделе, были задействованы войска пехоты Тибетского военного округа, а также новейший танк китайского производства Тип 15, который впервые был продемонстрирован публике в октябре 2019 года на параде по случаю Дня образования КНР. Отмечается, что легкий танк Тип 15, оснащенный 105-миллиметровой пушкой, в силу своего относительно небольшого веса и более тонкой брони подходит для использования в боевых действиях в горных районах, по которым и пролегает не признанная Китаем граница с Индией.

Кроме того, в ходе других учений, состоявшихся в начале июня, китайские военные опробовали другой танк — Тип 99. Данная боевая машина значительно тяжелее, чем Тип 15, однако она также способна работать в высокогорных условиях. При этом Тип 99 обладает лучшей защитой за счет более толстой брони и большей огневой мощью.

Как отмечает The National Interest, подобная активность китайских военных в данном регионе наблюдается на фоне аналогичных действий индийской стороны — в мае индийские истребители совершили несколько полетов вблизи индо-китайской границы. «В то время как лидеры обеих стран на словах демонстрируют заинтересованность в деэскалации ситуации, их действия говорят об обратном», — пишет издание.

Ранее стало известно, что главы МИД Индии и Китая Субраманьям Джайшанкар и Ван И поговорили по телефону после конфликта на спорной границе в Ладакхе. После этого в Пекине заявили, что стороны договорились «справедливо решить сложную ситуацию на границе», снизить напряженность и содействовать миру и спокойствию в регионе.

16 июня сообщалось, что 20 солдат индийской армии погибли, предположительно, в результате драк с применением камней и железных палок на спорной границе Индии и Китая. Перед этим индийские СМИ сообщали о 43 пострадавших китайцах (включая погибших и тяжело раненых). Стороны обвиняют друг друга в пересечении пограничной линии и нарушении договоренностей.

Сейчас две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет условная линия, получившая название «линия Макмагона» (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил эту границу в 1914 году). Индия и правительство Далай-ламы (фактического руководителя государства Тибет) признали существующую границу, а Китай — нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.

После этого неоднократно предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения — от 1993 и 1996 годов — были безрезультатными. Спорными остаются два участка приграничной территории: в северо-восточной части Кашмира и на севере штата Аруначал-Прадеш.

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