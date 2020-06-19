Сети «Артемиды»

Как Америка планирует покорять Луну

В последнее время США просто фонтанируют новыми инициативами в области космоса. Не успели немного поутихнуть страсти по апрельскому указу Трампа о стимулировании добычи и освоения космических ресурсов, как НАСА разразилось майскими тезисами под названием «Аккорды Артемиды», призванными обеспечить международную поддержку своей лунной программы.

На фоне бурной реакции по поводу планов США по захвату Луны в НАСА поспешили заверить, что надеются на участие в программе России как долголетнего партнера по МКС. «Мы призываем Россию быть частью соглашения Артемиды, – сказал руководитель НАСА Джим Брайденстайн, – и мы думаем, что было бы хорошо, если бы весь мир согласился с правильным подходом к мирному исследованию космоса». Но при этом, по словам заместителя руководителя НАСА по международным отношениям и межагентским связям Майка Голда, для Америки очень важно лидировать не только в области технологий, но и в политике, и это то, что должны обеспечить «Соглашения Артемиды». Голд подчеркивает, что именно США закладывают принципы, которые принесут пользу не только НАСА и его союзникам, но и всему миру.

При сопоставлении содержания «Аккордов» с документами, принятыми ранее и подписанными на площадке ООН, возникает ощущение дежавю. Однако еще большее удивление возникает после прочтения «концепций тактического мышления», в которых отражаются взгляды на то, какими станут военные действия в космосе в будущем. И это после деклараций о стремлении США «обеспечить мирный подход к исследованию космоса».

Вой сирен

Продолжая начатую США тему греческой мифологии, сразу приходят на ум сладкоголосые сирены.

Это сравнение напрашивается после прочтения «Аккордов Артемиды» и тональности, с которой они были представлены мировому сообществу.

Что же, по сути, представляют из себя эти «Аккорды Артемиды» на двух страничках с подзаголовком «Принципы безопасного, мирного и процветающего будущего»? Всего-то десять пунктов: «Мирные цели», «Прозрачность», «Совместимость», «Помощь в чрезвычайных ситуациях», «Регистрация космических объектов», «Публикация научных данных», «Защита наследия», «Космические ресурсы», «Предотвращение конфликтных ситуаций», «Утилизация орбитального мусора и космических аппаратов».

Во-первых, важно разобраться как на основе этих «принципов» США планируют строить дорогу к Луне и реализовывать проект «по исторической миссии человека на Марс». Во-вторых, если в «Аккордах» постоянно ссылаются на Договор о космосе, то стоит посмотреть, как представленные НАСА «принципы» соотносятся с другими документами этой тематики, принятыми на международном уровне.

Что касается ответа на первый вопрос, то у США наверняка есть какой-то план, но какой именно, будет понятно лишь после подписания конкретных двусторонних соглашений. Однако самое интересное всплывает, когда сравниваешь этот «содержательный» документ с другими, принятыми на уровне ООН.

Комитет по космосу ООН в прошлом году принял Руководящие принципы обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности. Комитет призвал государства и международные межправительственные организации добровольно принять меры по обеспечению выполнения положений, содержащихся в Руководящих принципах и преамбуле к ним. Этот документ стал результатом многолетнего переговорного процесса. Причем Россия внесла наиболее значимый вклад в разработку принятого документа среди всех государств-членов Комитета по космосу.

В вводной части документа ООН подчеркивается, что государства понимают, что продолжение исследования и использования космического пространства в мирных целях является задачей, которая должна решаться в интересах всего человечества. Долгосрочная устойчивость космической деятельности определяется как способность поддерживать осуществление космической деятельности в дальнейшем до бесконечности таким образом, чтобы обеспечивать достижение целей справедливого доступа к выгодам от исследования и использования космического пространства в мирных целях, чтобы удовлетворять потребности нынешнего поколения, сохраняя при этом космическую среду для будущих поколений.

В американских же принципах «безопасное, мирное и процветающее будущее» ставится в зависимость от заключения двусторонних соглашений с США.

Плагиат космического масштаба

Давая сравнительную характеристику «Аккордов Артемиды» с Руководящими принципами, ограничимся отдельными положениями, так как документ ООН по объему, глубине и детальности нельзя ставить в сравнение с «песнями сирен» из НАСА.

«Мирные цели» из «Аккордов» сводятся к тому, что международное сотрудничество призвано не только содействовать освоению космоса, но и укреплять мирные отношения между государствами. Для сравнения цель Руководящих принципов заключается в том, чтобы способствовать международному сотрудничеству в использовании и исследовании космического пространства в мирных целях.

НАСА беспокоится о «Прозрачности» освоения космоса и ставит условие, что «страны-партнеры соглашения обязаны будут поддерживать этот принцип, публично описывая свою собственную политику и планы в прозрачной форме». Наверное, формат публичного и прозрачного описания планируется описать в приложении к двусторонним соглашениям. В то же время в Руководящем принципе «Надзор за национальной космической деятельностью» в частности говорится, что государствам следует обеспечить наличие соответствующих механизмов общения и консультаций в рамках компетентных органов, осуществляющих надзор за космической деятельностью или ведущих ее, или между ними. При этом должны учитываться меры транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности.

«Совместимость», по мнению НАСА, имеет решающее значение для обеспечения безопасного и надежного освоения космоса и страны-партнеры призываются использовать «открытые международные стандарты, разрабатывать новые стандарты, когда это необходимо, и стремиться поддерживать взаимодействие в наибольшей степени на практике». Кто и как должен определить «когда это необходимо»? В рамках принципа «Оказание содействия и поддержки созданию потенциала» эксперты на площадке ООН пришли к согласию, что следует координировать свои усилия в области создания космического потенциала и обеспечения доступа к данным в целях повышения эффективности использования имеющихся ресурсов. Сама же деятельность по созданию потенциала должна включать обмен соответствующим опытом, информацией, данными, инструментами и методологиями и методами управления, а также передачу технологий.

Нельзя не согласиться с тем, что «оказание экстренной помощи является краеугольным камнем любой ответственной гражданской космической программы». Однако, если в том же документе НАСА говорится, что существует Соглашение о спасании космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство, то чего подтверждать?→

Особое впечатление производит заявление о том, что «Соглашение Артемида» должно усилить критический характер регистрации космических объектов. Может быть все так плохо и этот «призыв к любым партнерам, которые еще не являются участниками Конвенции о регистрации («Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство» – В.У), присоединиться к ней как можно скорее по возможности» должен сдвинуть дело с «мертвой точки»? Странно, что международный «диссернет» не обратил внимание на «сходство до степени смешения» с Руководящим принципом «Совершенствование практики регистрации космических объектов», где упоминается та же Конвенция и говорится, что надлежащая регистрация космических объектов является одним из ключевых факторов безопасности и долгосрочной устойчивости космической деятельности.

Декларация общеизвестных фактов – известный коммуникационный прием и никто не спорит, что НАСА создало хорошую и продвинутую информационную систему. Однако призывать ученых к «публикации научных данных» – это то же самое, что призывать дать доступ болельщикам на трибуны. «Партнеры Соглашения Артемида согласятся последовать примеру НАСА, публикуя свои научные данные, чтобы гарантировать, всему миру возможность извлечения выгоды из исследований и открытий». В документе ООН есть конкретные положения и даже отдельные Руководящие принципы по вопросам информированности: «Обмен оперативными данными и прогнозами космической погоды», «Обмен опытом, имеющим отношение к долгосрочной устойчивости мировой деятельности, и разработка в соответствующих случаях новых процедур для обмена информацией», «Повышение информированности о космической деятельности».

В разделе «Утилизация орбитального мусора и космических аппаратов» артемидовцы совсем сдались и не смогли написать ничего, кроме того, что «страны-партнеры согласятся действовать таким образом, чтобы это соответствовало принципам, отраженным в Руководящих принципах Комитета по космосу по предупреждению образования космического мусора». Однако, чтобы не отдавать на откуп ООН даже этот вопрос в «Аккордах» добавили, что «НАСА и страны-партнеры согласуют план по уменьшению засоренности орбит, включая безопасную, своевременную и эффективную пассивацию и утилизацию космических аппаратов в конце их миссий».

По сравнению с мифологическими «принципами Артемиды», Руководящие принципы Комитета по космосу, подписанные почти ста странами, конечно, не имеют столь яркого коммуникационного сопровождения – ни громких пресс-конференций, ни комментариев публичных лиц. Но задачу свою они выполняют, как представляется, гораздо эффективнее предлагаемого НАСА сжатого документа.

К Луне на коне

Вспомним еще один греческий миф – троянского коня. Поясним. Если на международном уровне «принципы Артемиды» служат реализации целей «политики привязки» других стран к космической программе США, то внутри страны они должны продемонстрировать бизнесу решимость защищать «частную американскую собственность на «диких рубежах» в космосе. Американская администрация, всячески подталкивая частные компании включиться в космическую гонку, пытается создать у них заинтересованность к этому процессу, чтобы выехать на их плечах к Луне.

Нельзя сказать, что правительство США примитивно эксплуатирует энтузиастов-предпринимателей. Здесь работает принцип, который озвучил еще в 1953 президент американской корпорации «Дженерал моторс» Чарльз Вильсон, когда его кандидатура рассматривалась на пост министра обороны. На вопрос, чьи интересы будут более важными для будущего министра – страны или его фирмы, Вильсон ответил: «Я привык считать: то, что хорошо для нашей страны, хорошо и для «Дженерал моторс», и наоборот. Это одно и то же». Сегодня ничего не изменилось, а вместо «Дженерал моторс» можно вставить SpaceX, Blue Origin, Dynetics, Axiom или те же Боинг с Локхидом.

Таким образом не зря в пункте о «Защите наследия» подчеркивается, что в космосе должно быть все также как и на Земле: «Защита исторических памятников и артефактов будет столь же важна в космосе, как и здесь, на Земле. Таким образом, в соответствии с соглашениями Артемиды НАСА и страны-партнеры обязуются защищать объекты и артефакты, имеющие историческую ценность». Очевидно и то, что споры планируется разбирать в судах на территории США.

С точки зрения расставляющих «сети Артемиды» раздел «Космические ресурсы» должен подтвердить осваивающим «Дикий Запад» в космосе веру правительства США в то, что на планетах и астероидах им «светит» золото и платина. При этом отмечается, что «способность добывать и использовать ресурсы на Луне, Марсе и астероидах будет иметь решающее значение для поддержки безопасных и устойчивых космических исследований и разработок».

США выдает новые инициативы о создании системы управления космическим движением на базе «лучших американских практик», хотя на уровне ООН Россия еще в 2016 году представила предложение о создании информационной платформы по обеспечению космической безопасности.

Напрашивается простой вывод – нас «выдержали» у парадного подъезда, так как мы не смогли использовать международные механизмы и ничего «креативного» не предложили. Если во времена СССР мы играли на равных и заботились о том, чтобы других не обижали, то сейчас США настроили так «космические струны» так, что американский оркестр выдает «аккорды Артемиды», а в первых рядах сидят «страны-единомышленники». Теперь, когда мы говорим, что тоже хотим попасть на «лунный концерт», место в хоре будет определять дирижер. Ясно, кто им планирует быть. Но главное – отказаться будет уже неудобно. Скажут, сами раньше обижались, что вас не приглашали, так что ж теперь заявляете какие-то претензии.

Бог войны идет своей дорогой

Если в личности Артемиды сложно разобраться, то с Аресом, одним из двенадцати правящих богов Олимпа, все гораздо понятнее. Арес – бог войны и военного дела, крайне вероломен и хитер, свою силу он использует для того, чтобы сеять убийства и рознь. Арес вспоминается, когда читаешь размышления Рассела Рамбо из Центра политики и стратегии использования космического пространства компании The Aerospace Corporation на тему «Место космоса: конкурирующие школы оперативной мысли в космосе».

В то время как сладкоголосые сирены из НАСА убеждают другие страны в исключительно миролюбивых целях «Артемиды», эксперты из Aerospace Corporation, используя научный инструментарий, обобщают дебаты об организации национальной безопасности за пределами Земли и выдают концепции ведения военных действий в космосе.

В докладе приводятся целых шесть актуальных «концепций тактического мышления». Они отражают большинство идей, выдвигаемых сегодня в дебатах об организации национальной безопасности в космосе. Концепция «Сначала контроль над космосом» фокусируется на беспилотных военных конфликтах в космосе. «Обеспечение глобальных ракетных военных действий» предполагает сметание старых способов ведения военных конфликтов с появлением комплексов разведывательно-ударных действий. «По проторенной дороге» настаивает на переменах в ведении военных конфликтов, хотя роль космоса еще больше усиливается. Концепции «Беспрепятственная разведка» и «Ядерное оружие – прежде всего» концентрируются на уже традиционных ролях космоса в боевых действиях. И, наконец, «Галактический боевой флот» предполагает, что космос полностью изменит будущее человечества.

Ничего странного в том, что идеи «сценаристов» ВВС США коррелируют с научными идеями The Aerospace Corporation. Эта некоммерческая организация выступает в качестве консультанта «правительства по сложным вопросам, связанным с деятельностью космических организаций и проектированием космических систем». Среди прочих в число клиентов Aerospace входят ВВС США, Национальное управление военно-космической разведки США, Управление по противоракетной обороне, НАСА, Аппарат Директора национальной разведки.

В докладе справедливо отмечается, что модель использования космического пространства постоянно меняется, что влечет за собой дополнительные сложности для обеспечения национальной безопасности США. Делается вывод, что существует угроза безопасности космических сил и средств США. В подтверждение приводятся слова заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Джона Хайтена: «Мы планируем изменить наш взгляд на космическое пространство. Мы должны взглянуть на космос и определиться с нашим будущим, и мы должны рассматривать космическое пространство в качестве среды для ведения военных действий».

По мнению Aerospace, одной из причин того, что модель использования космического пространства постоянно меняется, являются все новые возможности, которые предлагает коммерческая промышленность.

Таким образом если мы сопоставим двигающие космическую программу США «глубокие исторические мотивы», конкретные сценарии будущего космоса, паутину «Артемиды» и выводы аналитиков-исследователей, то получится что все это бизнес, который без «милитаризма» никак не может обойтись.

Однако, как сказал упомянутый выше Чарльз Вильсон: «Это одно и то же».

Валентин Уваров

Валентин Борисович Уваров – член Международного института космического права.