Тяжелая судьба легкой БМД

Десант получит лучшую машину в мире

Работы по созданию первой в мире боевой машины, десантируемой парашютным способом, были начаты в 1965 году на Волгоградском тракторном заводе (ВгТЗ). Инициатором ее создания был легендарный командующий ВДВ генерал армии Василий Маргелов. И уже в 1969 году машина была создана, принята на вооружение и запущена в серийное производство под обозначением БМД-1.

После модернизации вооружения БМП-1 и появления вследствие этого у пехоты новой боевой машины БМП-2 было принято решение усилить вооружение и БМД-1. Потребовалось нетрадиционное решение ряда сложных технических проблем, применение новых материалов, взаимодействие с разработчиками военной транспортной авиации, парашютных и реактивных средств десантирования и даже космической техники. Работы проводились с начала 1980-х годов, а в 1985 году в войска пошла новая боевая машина десанта БМД-2. Основным ее отличием от предшественницы стало наличие нового комплекса вооружения, по своему составу идентичного комплексу вооружения БМП-2. В него вошли 30-мм автоматическая пушка 2А42 и спаренный с ней пулемет ПКТ, установленные на башне, пусковая установка 9П135М для пуска ПТУР 9М113 и 9М111 (9М111–2) и курсовая пулеметная установка ПКТ. Модернизация практически не затронула бронированный корпус, силовую установку, трансмиссию и ходовую часть базовой машины.

Наибольшие трудности при создании БМД-2 возникли из-за ограничений по весу, а также невозможности установить стандартную двухместную башню с вооружением от БМП-2 из-за малых размеров боевого отделения (БО) машины. Поэтому пришлось разработать новую башню меньших размеров, в которой было оборудовано место только для наводчика-оператора. Решение это было результатом непростого компромисса, так как боевой опыт применения БМП-2 в Афганистане показал, что двухместная компоновка башни более эффективна для применения вооружения и в башне должен размешаться также командир машины.

Создать предпосылки для дальнейшего развития БМД посредством модернизации БМД-2 уже тогда не представлялось возможным: все резервы дальнейшего развития конструкции были исчерпаны. Поэтому к середине 80-х годов конструкторским бюро ВгТЗ была разработана новая боевая машина десанта, которая после испытаний и доводки в 1990 году была принята на вооружение Советской армии под обозначением БМД-3. Но в силу ряда причин изделие широкого применения в войсках не нашло и осталось с «детскими болезнями».

Череда локальных войн и конфликтов, которые зачастую проходили с участием регулярных войск, показала, что для эффективной вооруженной борьбы и достижения победы требуется машина с принципиально новыми боевыми возможностями. К тому времени уже была разработана и шла в войска БМП-3 с комплексом вооружения разработки тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП). Появились и первые итоги ее применения в первой чеченской войне. Откровенно говоря, итоги оказались неутешительными. Во-первых, командир машины, не имея прицела, не мог наблюдать за полем боя. Наводчик мог вести огонь по верхним этажам зданий только с использованием триплексов прибора наблюдения. 100-мм орудие, на которое возлагались большие надежды, оказалось не востребованным из-за низкой эффективности и мощности осколочно-фугасного снаряда. Но самое главное – практически полное отсутствие достаточных навыков и знаний по реализации боевых возможностей комплекса вооружения и машины в целом у личного состава экипажей БМП-3 (как правило, за один или два дня «работы» снайперов все «знающие» были убиты или выведены из строя).

Учитывая накопленный боевой опыт машины пехоты, были выработаны требования к боевой машине десанта следующего поколения. При этом одним из требований к новой машине была возможность применения штатных средств десантирования ПБС-950, разработанных для БМД-3. Но на совещании у начальника ГАБТУ генерал-полковника Сергея Маева представители головных организаций – разработчиков боевой машины отказались от реализации этих требований. Тульское КБП приняло на себя выполнение этих задач.

В 1997 году там была открыта ОКР по созданию новой боевой машины десанта с боевым отделением «Бахча-У», пригодным для размещения на шасси БМД-3, БМП-2, БМП-3 и БТР-90 «Росток», а также на других шасси соответствующей грузоподъемности. Через некоторое время решением заказчика в качестве базового было определено доработанное шасси БМД-3. Новая боевая машина десанта с БО Б8Я01 успешно выполнила программу государственных испытаний и подтвердила выполнение всех требований ТТЗ заказчика. В результате в 2005 году была принята на вооружение Российской армии боевая машина десанта БМД-4 и унифицированное боевое отделение Б8Я01«Бахча-У» для машин легкой категории по массе.

В этой машине наличие панорамического прицела командира с техническим зрением обеспечивает обнаружение целей на месте и в движении. Командир может наблюдать за полем боя и местностью во всех условиях применения и руководить действиями подчиненных. Также у командира есть возможность с помощью прицела определять приоритетность в поражении цели и выполнять другие огневые задачи, а также в случае необходимости выдать «принудительное» целеуказание наводчику. Командир может при необходимости взять управление вооружением «на себя» и вести огонь из всех видов оружия БМ. Благодаря наличию телетепловизионного автомата сопровождения цели наводчику стало значительно проще решать вопросы самообороны от атакующих воздушных целей. 100-мм орудие – пусковая установка 2А70 получила осколочно-фугасный снаряд «Вишня» повышенного могущества, что позволяет поражать все наблюдаемые цели на дальности до 7000 м днем и ночью, с места и с ходу. Появилась возможность ведения стрельбы с закрытых огневых позиций во всем диапазоне дальности за счет имеющейся на борту системы измерения координат, работающей с системами GPS/ГЛОНАСС.

Наличие на БМД-4 управляемого вооружения (УР «Аркан») позволяет вести борьбу со всеми типами бронированных и сильно защищенных целей днем и ночью, с места и с ходу. При этом машина находится вне эффективной дальности ответного огня (5500 м), а применение новой автоматизированной системы управления огнем и широкой номенклатуры вооружения и боеприпасов позволило увеличить в несколько раз количество поражаемых целей.

Оценят воины-десантники и возможность дублирования функций между членами экипажа БМД, и повышение точности стрельбы из 30-мм АП 2А72. Теперь пушка может вести эффективную стрельбу на поражение на дальности до 2000 м. В машине заложен огромный модернизационный потенциал, она сохранила плавучесть и способность к авиадесантированию.

В настоящее время ведется серийное производство БО Б8Я01 для комплектации БМД-4М, отличающееся от БМД-4 шасси на узлах и агрегатах БМП-3. Происходит накопление «обратной связи» и информации, поступающей от эксплуатантов боевой машины в войсках. Уже ясно, что главной проблемой является то, что любое добавление оборудования – это ухудшение массо-габаритных характеристик машины. Масса и объем носимой (возимой) экипировки десантника увеличивается, а внутренний объем машины и без этого плотно «упакован». Размещение дополнительного имущества и оборудования на внешней стороне машины, как в БМП, невозможно, так как это создаст помехи для размещения и работы парашютной системы. В данном случае проблему можно решить либо уменьшением количества десантников, либо требовать от разработчиков средств связи и управления значительного уменьшения массо-габаритных характеристик разрабатываемой ими аппаратуры.

Конструкторы уже наработали конкретные предложения работы в данном направлении. Для линейной машины достаточно простого приемопередатчика, который совместно с штатной радиостанцией обеспечивает прием информации, выдачу подтверждения и передачу данных об изменении обстановки условными символами. В машине командира взвода (роты) нужно приемо-передающее устройство, обеспечивающее прием и передачу информации абонентам, а также выдачу целеуказания и постановку боевой задачи. Машина командира батальона, полка и выше должна быть оборудована как полноценная машина управления (возможно, без десанта).

Что касается замечаний по ходовым качествам, то здесь необходимо учитывать, что любая боевая машина (пехоты, десанта, морской пехоты) создается главным образом для выполнения предназначенных ей боевых задач, а не для участия в гонках.

Этой концепции есть множество примеров. Например, пикирующий бомбардировщик «Юнкерс-Ю87» был признан лучшим пикирующим бомбардировщиком второй мировой войны. При этом его скорость как в 1936, так и в 1945 году составляла всего около 370 км/ч. Но его конструкция и тактика применения позволяли укладывать любую авиабомбу в круг радиусом 10 м. Любой автомобиль, выставляемый на гонки, подвергается доработке. Например, автомобили марки «Мерседес» получили имя «Серебряная стрела» и были допущены к гонке за счет удаления краски корпуса и покрытий, что позволило облегчить автомобиль. Но БМД – не гоночный болид и ставить рекорды скорости – не ее главная задача.

В целом можно отметить, что, несмотря на возникающие вопросы и трудности, предприятия оборонно-промышленного комплекса страны готовы создавать самую современную технику на высокопрофессиональном уровне для государственных нужд. Без этого вести эффективные боевые действия нельзя и сейчас, нельзя было и раньше. Например, во время битвы на Альме 8 (20) сентября 1854 года русская армия, не имевшая себе равных в Европе по мощи, а особенно по отваге и умению вести штыковой бой, была просто расстреляна нарезным оружием противника.

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. На сегодняшний день БМД-4М с боевым отделением «Бахча-У» не имеет аналогов в мире в данной категории боевых машин по массе, а особенности построения системы управления огнем и вооружения БМД-4М позволяют эффективно бороться с любыми целями, не входя в зону ответного огня противника. БМД-4М может действовать на любых театрах военных действий, решения, заложенные в конструкцию машины, а особенно автоматизированной системы управления огнем и боевое отделение, в целом уже сейчас стали базой для ее дальнейшего развития.

Работы по устранению замечаний, выявленных в ходе эксплуатации, уже ведутся. Начата модернизация узлов и составных частей машины в целом. Решаются задачи по организации качественной подготовки личного состава, как офицеров, так и сержантов и солдат, вплоть до проведения «мастер-классов» для демонстрации возможностей боевой машины. Проводится тотальный контроль качества изготовления на разных уровнях, организуется система правильной эксплуатации в войсках в строгом соответствии с руководящими документами Минобороны России и требованиями нормативной документации.

Каким в итоге будет облик новой машины, должен определить потребитель – «войска дяди Васи». Василий Маргелов говорил: «Без техники войск не будет!»

Но это уже отдельный разговор.

Николай Хохлов

Николай Иванович Хохлов - замуправляющего директора по направлению БТТ, ПТРК и артвооружению АО «КБП».