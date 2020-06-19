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ТАСС

Роскосмос готов сотрудничать с частными компаниями и оказывать им поддержку

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Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

В госкорпорации заявили, что выступают за все частные инициативы в космической сфере "начиная от создания сверхлегких ракет до спутниковых платформ"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Роскосмос готов развивать дальнейшее взаимодействие с частными компаниями, занимающимися созданием ракетно-космической техники. Об этом сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко в интервью радиостанции "Коммерсант ФМ".

"Действительно, за этим есть серьезное будущее, и я думаю, что Роскосмос будет только приветствовать развитие такого рода компаний, - сказал он. - Было бы с ними интересно работать и в консультативном плане, использовать наши возможности, например предоставлять им испытательные стенды, технологические различные проекты совместно вести".

При этом Устименко пояснил, что подобное сотрудничество только планируется, поскольку компании находятся "в стадии становления".

Он также подчеркнул, что Роскосмос выступает за все частные инициативы в космической сфере "начиная от создания сверхлегких ракет до спутниковых платформ".

"Потенциально пусковые услуги на сверхлегких ракетах интересны. Такие аппараты интересны для будущей программы "Сфера", есть потребность у научных и образовательных организаций, например", - добавил руководитель пресс-службы, отметив, что подобные разработки должны соответствовать заявленным технико-экономическим характеристикам.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что назначенный в мае советником гендиректора госкорпорации Николай Севастьянов, возглавлявший ранее РКК "Энергия", на новом посту будет заниматься вопросами развития частной космонавтики.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Севастьянов Николай
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