Войти
РИА Новости

Ответ России на оборонную стратегию США будет негативным, заявил эксперт

477
0
0
Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США в представленной стратегии обороны в космосе оправдывают собственные инвестиции в этой сфере развитием потенциала противника, но пытаются не акцентировать внимание на собственных разработках, реакция Москвы на документ, скорее всего, будет резко негативной, заявил РИА Новости научный сотрудник ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.

"В кратком содержании нового американского документа про "оборону в космосе" 10 раз употребляется слово "превосходство" и его производные. Этот нумерологический факт как нельзя лучше характеризует отношение американских военных к, пожалуй, всем областям вооруженного противоборства: реального, виртуального или потенциального: интересы вероятных противников не волнуют, надо решать свои задачи, ну и, по возможности, "союзников и партнеров", - считает эксперт.

По его словам, "очевидно, что реакция России, официально "записанной" в угрозы и противники, наряду с Китаем, будет резко негативной".

"Причем как на словах, так и на деле",- подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание на то, что собственные инвестиции в оборону космической среды в США оправдывают развитием противоспутникового потенциала у партнеров.

"Причем, как правило, за скобки выходят соответствующие разработки собственно у американцев, а также причины интереса к подобным технологиям у тех, кто полагает уже американские вооруженные силы угрозой для своих национальных интересов в широком смысле и ядерного сдерживания – в узком. Так что нас ждет продолжение развития кинетических, лазерных, радиоэлектронных и иных средств борьбы, под разными вывесками, но с одинаково неприятными последствиями для международной безопасности и стратегической стабильности", - добавил Стефанович.

В этих условиях превращение российско-китайского проекта Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК) в реальный инструмент международного права, к сожалению, представляется все менее вероятным, отметил он.

"Также хочется пожелать, что и в России вслед за "Основами государственной политики в области ядерного сдерживания" появится подобный общедоступный документ, например, в сфере воздушно-космической обороны, дабы, с одной стороны, развеять фантастические теории о российских планах в этой области, а, с другой, продемонстрировать готовность к обеспечению уже наших интересов в условиях нарастающего противоборства в космосе", - резюмировал эксперт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
11.03.2019
Нет денег: в США задумались о сокращении авианосного флота
21.08.2017
Мир применил к Пхеньяну двойные стандарты
04.02.2014
ЕвроПРО в морском формате
05.04.2012
Сдерживающий потенциал ракетного оружия Ирана
23.07.2009
США обеспокоены возможным военным сотрудничеством КНДР и Мьянмы
09.07.2009
Щит русских интересов на юге
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 16:10
  • 12
Слезы по российским серверам
  • 19.06 15:27
  • 13
"Панцирь-СМ" с новейшими мини-ракетами замечен на репетиции парада
  • 19.06 15:06
  • 307
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 19.06 10:59
  • 7
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 19.06 09:22
  • 1
Каждое утро украинского МИДа начинается с «российского вторжения»
  • 19.06 08:35
  • 4
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 19.06 07:53
  • 11
Капсульные машины: разведчики и спецназовцы получат бронегрузовики
  • 19.06 07:25
  • 2
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 19.06 07:19
  • 2
Посол ФРГ в России - в адрес США: Мы сами знаем, как обеспечить энергобезопасность
  • 19.06 07:15
  • 1
Летающая бритва: обломки секретных ракет с лезвиями показали на видео
  • 19.06 03:53
  • 1
"Колесная БМД": "Тайфун-ВДВ" принял участие в репетиции парада
  • 19.06 00:06
  • 6
Forbes (США): в мире 73 000 танков — но какие лучшие?
  • 18.06 22:56
  • 22
Американские читатели: вижу, русские все еще летают на антиквариате!
  • 18.06 22:39
  • 1
«Королева Елизавета» приняла «Молнии»
  • 18.06 20:35
  • 30
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море