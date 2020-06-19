Ответ России на оборонную стратегию США будет негативным, заявил эксперт

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США в представленной стратегии обороны в космосе оправдывают собственные инвестиции в этой сфере развитием потенциала противника, но пытаются не акцентировать внимание на собственных разработках, реакция Москвы на документ, скорее всего, будет резко негативной, заявил РИА Новости научный сотрудник ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.

"В кратком содержании нового американского документа про "оборону в космосе" 10 раз употребляется слово "превосходство" и его производные. Этот нумерологический факт как нельзя лучше характеризует отношение американских военных к, пожалуй, всем областям вооруженного противоборства: реального, виртуального или потенциального: интересы вероятных противников не волнуют, надо решать свои задачи, ну и, по возможности, "союзников и партнеров", - считает эксперт.

По его словам, "очевидно, что реакция России, официально "записанной" в угрозы и противники, наряду с Китаем, будет резко негативной".

"Причем как на словах, так и на деле",- подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание на то, что собственные инвестиции в оборону космической среды в США оправдывают развитием противоспутникового потенциала у партнеров.

"Причем, как правило, за скобки выходят соответствующие разработки собственно у американцев, а также причины интереса к подобным технологиям у тех, кто полагает уже американские вооруженные силы угрозой для своих национальных интересов в широком смысле и ядерного сдерживания – в узком. Так что нас ждет продолжение развития кинетических, лазерных, радиоэлектронных и иных средств борьбы, под разными вывесками, но с одинаково неприятными последствиями для международной безопасности и стратегической стабильности", - добавил Стефанович.

В этих условиях превращение российско-китайского проекта Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК) в реальный инструмент международного права, к сожалению, представляется все менее вероятным, отметил он.

"Также хочется пожелать, что и в России вслед за "Основами государственной политики в области ядерного сдерживания" появится подобный общедоступный документ, например, в сфере воздушно-космической обороны, дабы, с одной стороны, развеять фантастические теории о российских планах в этой области, а, с другой, продемонстрировать готовность к обеспечению уже наших интересов в условиях нарастающего противоборства в космосе", - резюмировал эксперт.