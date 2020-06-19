Косачев обвинил США в блокировании мирных инициатив России в космосе

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. США, обвиняя Россию в агрессивных действиях в космосе, на самом деле блокируют все мирные инициативы Москвы, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее министерство обороны США завершило разработку "Стратегии обороны в космосе", которая была подготовлена в ответ на "существенную угрозу" со стороны России и Китая.

"Именно упомянутые (в стратегии – ред.) Россия и Китай настойчиво продвигают проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, в основе которого – политическое обязательство не размещать первыми оружие в космосе", - сказал сенатор.

"Угадайте с одного раза, кто именно сопротивляется созданию правовых рамок по недопущению милитаризации космоса?" - добавил Косачев.

Кроме того, "российские мирные инициативы развиваются - или, точнее, блокируются - на фоне собственной активности Запада в прямо противоположном направлении", подчеркнул законодатель. Он напомнил, что год назад НАТО объявила о разработке своей космической стратегии. При этом альянс заявил о готовности объявить космос отдельным пространством для проведения военных операций. Тогда же, прошлым летом, собственную "Стратегию космической обороны" представила и Франция.

"Почему никто не хочет договариваться о мирном космосе, можно понять из самой "Стратегии обороны в космосе" США, которая говорит о цели достижения всеобъемлющего военного превосходства в космосе. Понятно, что с такими амбициями не до соглашений. Но виноваты и угрожают, конечно же, Россия и Китай. Вынудили, так сказать, Америку вложить огромные суммы в милитаризацию космоса", - сказал политик.

"Ужас в том, что кто-то в это верит. Ну или делает вид, что верит, как, например, союзники США в Европе, которым иначе трудно оправдать, почему они слепо следуют Вашингтону в его стремлении избавить человечество от всех соглашений в сфере контроля над вооружениями", - подчеркнул Косачев.

Он также назвал фейком заявления помощника госсекретаря США по международной безопасности Кристофера Форда, обвинившего Россию и Китай в неких агрессивных действиях в космосе и размещении там оружия.