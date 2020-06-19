«Дерзкий» развил 205 узлов

Американцы добились ещё одного успеха в создании скоростных вертолётов. Вчера, 17 июня, портал defensenews.com сообщил о том, что перспективный вертолёт SB1 Defiant впервые развил скорость свыше 200 узлов.

Вертолёт SB-1 Defiant разработки компании Sikorsky-Boeing в ходе последнего тестового полёта разогнался до 205 узлов (380 км/ч). Это соответствует требованиям крейсерской скорости для перспективного вертолёта в рамках проекта FARA.

Испытания вертолёта SB1 Defiant

SB1 Defiant представляет собой двухвинтовой вертолёт с соосной схемой расположения винтов и толкающим винтом в хвостовой части, благодаря которому он теоретически сможет развивать скорость до 250 узлов (около 460 км/ч). Масса машины составляет 13,6 т. Вертолёт может перевозить 14 человек, включая двух пилотов.

Согласно требованиям FARA, новый вертолёт должен развивать скорость до 205 узлов (380 км/ч), иметь боевой радиус в 250 км, а диаметр его несущего винта не должен превышать 12 м. Кроме того, военные выдвигают жёсткие требования к коммуникационным возможностям новой боевой машины, технологиям беспилотного полёта и умению работать с ведомой беспилотной авиацией.