Налетай на Patriot. "Опасная" Россия оживила ракетную торговлю в НАТО

МОСКВА, 17 июня/ Радио Sputnik. Главы министерств обороны стран НАТО в ходе первого дня видеоконференции обсудили расширение арсенала ракет России и согласовали пакет мер, направленных на укрепление интегрированных систем Североатлантического альянса, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек блока Йенс Столтенберг.

По его словам, развертывание Россией ракет SSC-8 (другое наименование – 9М-729 – ред.) в прошлом году якобы послужили привели к прекращению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Генсек Североатлантического альянса заявил, что упомянутые ракеты "могут достигать европейских городов и снижают порог применения ядерного оружия". Кроме того Россия модернизирует межконтинентальные баллистические ракеты, а также у нее появился гиперзвуковой глайдер.

"Россия демонстрирует модель безответственной риторики, направленной на запугивание и угрозы странам НАТО. Поведение России является дестабилизирующим и опасным. Поэтому министры согласовали сбалансированный пакет политических и военных мер. Они включают укрепление наших интегрированных систем ПВО – несколько союзников объявили, к примеру, об инвестировании в приобретение систем "Пэтриот"", – приводит РИА Новости слова Столтенберга.

Кроме того, меры подразумевают укрепление обычных мощностей (вкладывание средств в истребители пятого поколения), а также адаптацию учений и сбор разведывательной информации, добавил он.

В конце мая радио Sputnik сообщило, как в МИД России охарактеризовали двусторонние отношения с США.