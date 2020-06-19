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РИА Новости

Китайские СМИ оценили предстоящий парад Победы

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Танки-Т-34
Танки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Традиционный парад Победы на Красной площади в Москве – это способ властей продемонстрировать военную силу и вдохновить россиян, отстаивая статус страны победительницы в войне против фашизма. Такое мнение высказало китайское издание Xinhua.

"Для России этот парад — одно из самых важных событий", — говорится в статье.

Как считают китайские журналисты, он позволяет не только показать новейшее вооружение, но и является отличной возможностью для России "продемонстрировать свои великие устремления как крупной державы и национальную мощь".

Решение провести парад в условиях пандемии коронавируса "показывает мужество России" всему миру, добавляется в статье.

Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

Как ожидается, в нем примут участие более 13 тысяч военных, будут задействованы 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, в том числе новейшие боевые машины поддержки танков "Терминатор", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-СМ", танки Т-90М и "Армата", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2", С-400, а также 75 самолетов и вертолетов.

Зрители также увидят некоторые элементы исторического парада 24 июня 1945 года. Например, в начале будет исполнен "Юбилейный встречный марш". Парадный оркестр представят 900 музыкантов.

В параде также примут участие делегации из 13 стран, включая Китай. Вместе с российскими коллегами они пройдут маршем по Красной площади.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Tор-М2
Армата
БМПТ Рамка-99
Бук-M3
Мста-С
С-400 Триумф
Т-90 "Владимир"
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Бук ЗРК
Тор ЗРК
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