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РИА Новости

Управлять дронами научат в первой российской онлайн-академии

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В России открылась первая онлайн-академия по управлению дронами Drone Sports Academy. Обучающая программа разработана российской командой по дрон-рейсингу по проекту всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Трудовые резервы".

Обучение длится три месяца и состоит из 30 уроков. Курс предусматривает три этапа: занятия на симуляторах и управление, робототехника и сборка дронов, а также практическая часть — выход на реальные полеты, изучение правил, основ безопасности и законодательства.

Президент ВФСО "Трудовые резервы" Илья Галаев отметил важную роль дронов, которую они выполняют в современном мире и профессиональной среде. Их используют для видео- и фотосъемки в труднодоступных местах, доставки, удобрения полей и даже для поиска пропавших.

"Пройдя курс обучения, студенты нашей академии смогут легко внедриться в любую профессиональную сферу и иметь преимущество над своими коллегами благодаря умению управлять современными беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, самые талантливые ученики, которые заходят продолжить заниматься дронами профессионально, смогут присоединиться к лучшим командам мира, выбрать дрон-рейсинг в качестве своей основной профессии и зарабатывать на этом", — подчеркнул Илья Галаев.

Обучение в академии бесплатное, и стать учеником может любой желающий. На первом потоке сейчас обучается более 150 человек, преимущественно мужчины от 12 до 60 лет, но есть и девушки. География студентов академии обширная — к обучению приступили желающие из 50 городов России, а также любители авиамодельного спорта из Белоруссии.

Наставники академии — пилоты российской команды по дрон-рейсингу, чемпионы России и мира — обучат студентов основам пилотирования, расскажут о гонках этого вида спорта и его правилах, поделятся профессиональными лайфхаками.

Спортивный директор команды Drone Sports Global, наставник Вадим Дзема подчеркнул необходимость создания академии для развития дрон-рейсинга как вида спорта в России.

"Этот спорт молодой и технологически сложный. Очень мало людей знают про него, и еще меньше решаются попробовать, так как мало соревнований и не было обучения. Мы покажем, что это не только один из самых увлекательных видов спорта, но и возможность обучиться инновационным технологиям в игровом процессе", — рассказал спортсмен.

Также он отметил, что команда Drone Sports Global всегда следит за новыми талантами. Лучшие студенты академии автоматически попадут в команду Drone Sports Academy и в ней уже будут готовиться и бороться за место в основном составе профессиональной команды.

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