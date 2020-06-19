Смена руководства ряда судостроительных предприятий России

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Яны Войцеховской "Кадр не приходит один. На судостроительных предприятиях Северо-Запада меняется руководство", одновременно с уходом из "Северной верфи" главы предприятия Игоря Пономарева и официальным назначением на пост ее гендиректора экс-губернатора Архангельской области Игоря Орлова на судостроительных предприятиях Северо-Запада произойдет ряд других кадровых перестановок. Так, руководство, вероятно, сменится на верфях Калининградской области - 33 судоремонтном заводе и Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь".

Находящиеся в стадии достройки на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде "судно обеспечения аварийно-спасательных работ" "Воевода" проекта 23700 (заводской номер С-370) и океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" проекта 02670 (слева). Калининград, 27.05.2020 (с) Андрей М / forums.airbase.ru

Гендиректор "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию - ОСК), строящей фрегаты и корветы для ВМФ, Игорь Пономарев покинул свой пост. Исполняющим обязанности назначен Игорь Орлов, говорится на сайте предприятия.

Игорь Пономарев возглавлял верфь с 2017 года. Ранее он также занимал должность вице-президента ОСК по военному кораблестроению. Игорь Орлов - экс-глава Архангельской области, которой он руководил с 2012 года по апрель 2020 года. До этого он был первым заместителем исполнительного директора по производству автосборочного предприятия ООО "Автотор Холдинг" в Калининграде. С 2008 по 2011 год руководил ОАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".

По словам собеседника "Ъ" в отрасли, Игорю Орлову "нашли место". В отрасли не исключали, что он может вернуться на "Янтарь". Однако, по словам источника "Ъ", этот завод, испытывающий сложности с заказами, в скором времени возглавит глава ОАО "33 судоремонтный завод" (СРЗ) Илья Самарин. Нынешний глава "Янтаря" Эдуард Ефимов, вероятно, будет понижен и займет пост первого заместителя гендиректора 33 СРЗ, продолжает собеседник "Ъ". Сам СРЗ возглавит давно работающий на заводе Олег Касьянов, сейчас занимающий пост первого заместителя гендиректора, говорит источник "Ъ". Еще один собеседник "Ъ" в судостроительной отрасли подтверждает кадровые изменения в отношении господина Самарина и господина Касьянова, подчеркивая, что решение в отношении Эдуарда Ефимова еще не принято. В пресс-службе "Янтаря" от комментариев отказались, на 33 СРЗ на запрос "Ъ" не ответили. В ОСК пока официально не комментируют перестановки.

Все перечисленные предприятия входят в ОСК. 33 СРЗ специализируется на ремонте боевых кораблей, катеров, кораблей специального назначения и судов вспомогательного флота. "Янтарь" - на производстве надводных кораблей и судов. В его портфеле заказов - серия из четырех больших десантных кораблей проекта 11711, а также три траулера-сейнера для Рыболовецкого колхоза имени Ленина. Выручка калининградского завода, основную загрузку которого составляют военные заказы, в 2019 году упала до 9,3 млрд руб. по сравнению с 14,3 млрд руб. годом ранее. Завод показал убыток по итогам года в размере 2,7 млрд руб. против прибыли в 2018 году.

"Северная верфь" основана в 1912 году. В 2019 году выручка предприятия выросла почти на 15%, до 20,7 млрд руб., убыток сократился в шесть раз, составив по итогам года 534,4 млн руб. Завод занимается проектированием и строительством боевых надводных кораблей большого и среднего водоизмещения (классов эскадренный миноносец, фрегат, корвет, большой десантный корабль, ракетный корабль), а также кораблей специального назначения и судов обеспечения ВМФ. Верфи удалось собрать самый крупный портфель заказов по рыболовецким судам на Северо-Западе: она построит десять морозильных траулеров-процессоров для группы компаний "Норебо" и четыре ярусолова для РК "Вирма" и ООО "Глобус". Общая стоимость заказов - около 48 млрд руб. Кроме этого верфь называют возможным исполнителем контракта на постройку научно-исследовательских судов для Росрыболовства.