Берлин надеется на успех венских переговоров по контролю над вооружениями

ВЕНА, 18 июн - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас в четверг выразил надежду, что переговоры РФ и США по контролю над вооружениями, запланированные на 22 июня в Вене, пройдут успешно.

"За последнее время у нас произошло несколько неудач по части договоров о разоружении - ДРСМД, недавно Договор по открытому небу. Поэтому СНВ - один из оставшихся важных столпов архитектуры контроля над вооружениями. Я был бы рад, если эти переговоры будут успешными и приведут к сохранению того, что уже имеется в архитектуре контроля над вооружениями и, возможно, что-то еще добавится", - сказал Маас на пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским коллегой в Вене.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее подтвердил РИА Новости, что межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня.

В минувший понедельник спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что договорился с Рябковым о переговорах относительно времени и места переговоров по ядерному оружию в июне. Он уточнил, что на переговоры приглашен также представитель КНР. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во вторник заявила, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию.