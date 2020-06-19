Аналитик назвал оборонную стратегию Пентагона обычной декларацией

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Американская стратегия обороны в космосе напоминает обычную декларацию, ее положения уже и так хорошо известны, заявил РИА Новости эксперт клуба "Валдай" Артем Куреев.

Ранее министерство обороны США завершило разработку "Стратегии обороны в космосе", которая была подготовлена в ответ на якобы "существенную угрозу" со стороны России и Китая.

"Американская "Стратегия обороны в космосе" больше напоминает обычную декларацию. В представленном тексте руководство США в основном ограничилось общими намерениями, которые и так хорошо известны. Кроме того, Пентагон в очередной раз заявил, что считает Китай и Россию основными угрозами для "американского космоса", Китай, кстати, поставлен на первое место. Едва ли из этой стратегии следует что-то принципиально новое, это просто очередной шаг к отмене всех соглашений о запрете размещения в космосе вооружений", - заявил эксперт.

По его словам, "американские военные по сути заявляют: Китай, Россия, а в перспективе и Иран с Северной Кореей могут угрожать нашим спутниковым группировкам, нашему превосходству в космосе, мы должны защищать наши интересы любой ценой".

"Разработки же военных проектов, защиты спутников, противоспутниковых ракет ведутся в США и без всяких деклараций, а теперь, когда американские военные назвали потенциальных врагов, им будет легче объяснить своим гражданам и следующий логичный шаг – милитаризацию космоса", - указал аналитик.

Оборонная стратегия в области космоса (The Defense Space Strategy) определяет, как минобороны США будет продвигать космический потенциал для обеспечения возможности Пентагона соперничать, сдерживать и побеждать в сложной среде безопасности, характеризующейся "соперничеством великих держав". Стратегия рассматривает космос в качестве особой области военного потенциала, которая, наряду с другими, является основой для совместных и объединенных операций полного спектра в интересах укрепления национальной безопасности.

Данная стратегия предполагает реформу с поэтапным подходом по следующим направлениям: формирование всеобъемлющего военного превосходства в космосе, интеграция военного потенциала в космосе с национальными, совместными и объединенными операциями, формирование стратегической среды, сотрудничество с союзниками, партнерами, промышленностью и правительственными структурами и агентствами США.