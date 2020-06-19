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Военно-промышленный курьер

Натовские корабли ушли от калининградских берегов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Силы Балтийского флота, наблюдавшие за учениями ВМС Североатлантического альянса «Балтопс-2020», также смогли вернуться в пункты постоянного базирования.

В маневрах на Балтике принимали участие 17 стран-членов и 2 страны-партнера НАТО, было задействовано около 30 кораблей, до 30 самолетов и вертолетов, порядка 3 тысяч военнослужащих.

Наблюдавшие за ними российские корабли, завершив выполнение поставленных задач, вернулись в Балтийск – главную военно-морскую базу БФ – и приступили к плановой учебно-боевой подготовке и повседневной деятельности.

Будучи в морских полигонах экипажи, в частности, провели проверку готовности к ведению противолодочной борьбы и противовоздушной обороны. Тральщики и малые противолодочные корабли отработали задачи по охране и обороне водного района.

Кроме того, корабельные ударные группы совместно с морской авиацией БФ отработали нанесение ракетных ударов по отрядам кораблей условного противника. Малые ракетные корабли – носители «Калибров» – произвели электронные пуски по объектам в глубине материковой части суши. Также экипажи провели тренировки по противодиверсионной обороне в ходе стоянок на незащищенном рейде, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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