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РИА Новости

Росфинмониторинг: фирмы-однодневки в гособоронзаказ больше не приходят

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Владимир Путин и Юрий Чиханчин
Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг отмечает значительное сокращение сомнительных операций по гособоронзаказу, фирмы-однодневки туда практически не приходят, рассказал глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы значительно сократили сомнительные операции – падение на 35–37% (при исполнении гособоронзаказа - ред). А по ряду направлений – в три раза. Уже фирмы-однодневки практически не приходят туда. Нет уже таких фактов, когда банки отказывают в проведении операций исполнителям по гособоронзаказу. То есть здесь стабилизировалась обстановка, ее просто надо удержать на этом направлении", - сказал Чиханчин.

Он особенно отметил, что решение определить Промсвязьбанк в качестве опорного банка для операций гособоронзаказа было правильным.

"Все-таки правильное было принято решение – Промсвязьбанк появился как головной банк для решения этого вопроса. Я могу сказать, что сегодня 58% исполнителей уже находятся в Промсвязьбанке. Мы с ними вырабатываем общие подходы, у них хорошая система контроля. Они взаимодействуют и с нами, и с казначейством, и с налоговой, и с правоохранительными органами. И это в совокупности как раз приводит к тому, что мы сохраняем эти денежные средства", - сказал Чиханчин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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