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РИА Новости

Источник рассказал о направляемых на запад Ливии американских грузах

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Ливия
Ливия.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Стенин

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Самолеты военно-транспортной авиации США совершают регулярные рейсы с военно-воздушной базы "Рамштайн" (ФРГ) в Триполи и Мисурату, перебрасываемые на запад Ливии грузы могут носить военный характер, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

"Согласно данным открытых навигационных источников, самолеты военно-транспортной авиации США совершают регулярные рейсы с военно-воздушной базы "Рамштайн" (ФРГ) в Триполи и Мисурату", - сказал он.

"Есть основания полагать, что перебрасываемые на запад Ливии грузы носят военный характер, а их распределением будет заниматься спецподразделение Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ), дислоцированное в районе ливийско-тунисской границы",- добавил собеседник агентства.

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Страны
Германия
Ливия
Россия
США
Тунис
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