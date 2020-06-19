Источник рассказал о направляемых на запад Ливии американских грузах

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Самолеты военно-транспортной авиации США совершают регулярные рейсы с военно-воздушной базы "Рамштайн" (ФРГ) в Триполи и Мисурату, перебрасываемые на запад Ливии грузы могут носить военный характер, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

"Согласно данным открытых навигационных источников, самолеты военно-транспортной авиации США совершают регулярные рейсы с военно-воздушной базы "Рамштайн" (ФРГ) в Триполи и Мисурату", - сказал он.

"Есть основания полагать, что перебрасываемые на запад Ливии грузы носят военный характер, а их распределением будет заниматься спецподразделение Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ), дислоцированное в районе ливийско-тунисской границы",- добавил собеседник агентства.