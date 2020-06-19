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Российская газета

Наблюдавшие за учениями НАТО корабли Балтфлота вернулись на базу

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Корабли Балтийского флота, осуществлявшие наблюдение за учениями сил НАТО "Балтопс-2020", вернулись на главную военно-морскую базу - Балтийск Калининградской области.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в морских полигонах флота экипажи выполнили комплекс учебно-боевых задач. Проверялась готовность к ведению противолодочной борьбы и противовоздушной обороны. Тральщики и малые противолодочные корабли отработали задачи по охране и обороне водного района.

Корабельные ударные группы отработали нанесение ракетных ударов по отрядам кораблей условного противника совместно с морской авиацией флота. Малые ракетные корабли - носители "Калибров" произвели электронные пуски по "вражеским" объектам в глубине материка.

Экипажи кораблей провели комплекс тренировок по противодиверсионной обороне в ходе стоянок на незащищенном рейде. В уничтожении целей с воздуха тренировались и пилоты бомбардировщиков. В учебных воздушных боях в этот период были задействованы около 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота.

Учения военно-морских сил стран НАТО "Балтопс-2020" проходили в Балтийском море, у побережья Дании и Германии, до 16 июня. В них участвовали 17 государств-членов Североатлантического альянса и две страны-партнера, были задействованы около 30 военных кораблей, до 30 самолетов и вертолетов, около трех тысяч военнослужащих.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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Страны
Германия
Дания
Проекты
NATO
БФ
Военные учения
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