"Швабе" готовит к запуску в серию новый прицел с высокой светосилой

В выставке ИНТЕРПОЛИТЕХ- 2017 участвуют четыре завода Швабе.

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ) успешно завершил испытания прицела двойного назначения P8x50L OREST и готовится к серийному производству данного изделия в рамках новой продуктовой линейки, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Специалисты ВОМЗ уже собрали и успешно испытали первые образцы, идёт подготовка к серийному производству. В планах завода - запуск новой линейки OREST", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Отмечается, что новый прицел обеспечивает качественное изображение в любое время суток. "Изделие отличается высокой четкостью изображения с 95% светопропусканием - за счёт оптимального просветления линз и оптического расчёта, а также 50-миллиметрового светового диаметра объектива", - информирует пресс-служба.

В сообщении приводятся слова генерального директора ВОМЗ Василия Морозова, который сообщил, что дизайн нового прицела средней фиксированной кратности формировался с учетом актуальных тенденций современного рынка прицелов.

"Ряд конструктивных особенностей повышает эргономичность и удобство новинки в эксплуатации: подвижные механизмы работают плавно с оптимальным равномерным усилием, наличие бленды, чёткие тактильно ощутимые клики, удачное расположение узла подсветки под 45 градусов не перекрывает лимб маховика вертикальных поправок", - сказал Морозов.