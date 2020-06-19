«Мы в опасности»: как США будут оборонять космос

Пентагон создал стратегию обороны от России и Китая в космосе

Министерство обороны США в среду обнародовало новую «Оборонительную космическую стратегию», призванную «служить дорожной картой для наращивания военно-космической мощи» Вашингтона. В качестве главных соперников США определяются Россия и Китай. Околоземное космическое пространство стало ключевой ареной потенциального конфликта в эпоху конкуренции великих держав.

Пентагон обнародовал «Оборонительную космическую стратегию», предназначенную для завоевания превосходства США в милитаризированном околоземном космическом пространстве. В этом документе Китай и Россия обозначаются как «самые непосредственные и серьезные угрозы».

Недавний всплеск активности Китая и России в околоземном космическом пространстве в сочетании с возросшими темпами разработки в этих странах новых технологий ведения разведки и радиоэлектронной борьбы побудил Пентагон наметить новый набор целей, которые необходимы для того, чтобы удержать превосходство США в космосе.

«Я бы сказал, что мы впереди России и Китая, но мы абсолютно [точно] в опасности»,

- заявил заместитель помощника министра обороны по космической политике Стивен Л. Китэй во время презентации 18-страничной несекретной версии стратегии.

Новая война

Поскольку Пентагон десятилетиями занимался космосом в качестве функции поддержки ведения военных действий (запуска спутников и наблюдения за ними издалека), а не надежной боевой областью, его космический проект национальной безопасности нуждается в существенном преобразовании, отмечается в стратегии.

Новая «Оборонительная космическая стратегия» Пентагона включает в себя несколько направлений усилий, призванных помочь США сохранить военное превосходство над такими противниками, как Китай и Россия.

Документ определяет сложившуюся стратегическую обстановку в околоземном космическом пространстве, векторы движения и цели, которых пытаются достичь Соединенные Штаты. Способы, с помощью которых они собираются это сделать, а также какие средства потребны для решения поставленных задач.

Американские военные последнее время все больше концентрируют свое внимание на защите своих космических активов, поскольку крупные державы-конкуренты усиливают свои противоспутниковые возможности, которые могут всерьез угрожать орбитальной группировке Соединенных Штатов.

В этой связи США создают новый вид вооруженных сил - Космические силы, реформируют сферу закупок вооружения и военной техники, создают единое Космическое командование, которое отвечает за военные операции, осуществляемые на высоте 100 и более километров над уровнем моря.

Стивен Китэй заявил, что ключевые стратегические задачи Министерства обороны США включают сохранение превосходства в космосе, обеспечение поддержки из космоса национальных, совместных и межвидовых операций, а также обеспечение стабильности в околоземном космическом пространстве.

«Мы добьемся решения всех перечисленных проблем посредством поэтапной реализации, двигаясь при этом с ясно определенными целями и заданной скоростью», - сказал он.

«Министерство обороны Соединенных Штатов начинает самую значительную трансформацию в истории космических программ, обеспечивающих национальную безопасность США.

Космос в настоящее время представляет собой отдельную область ведения боевых действий, требующую масштабных изменений в политике, стратегиях, операциях, инвестициях, возможностях и опыте для новой стратегической среды», - говорится в резюме "Оборонительной космической стратегии".

Стивен Китэй сказал, что сотрудники Пентагона уже работают над запросом бюджета на 2022 финансовый год, чтобы выяснить, какие средства необходимы для реализации новой стратегии. Запрос на финансовый год 2021 уже обеспечил «очень значительный бюджет для полного использования ресурсов Космических сил», отметил он.

«Я пока не могу говорить о бюджете на 2022 финансовый год, но мы сейчас обсуждаем этот проект в министерстве обороны», - сказал он. Предложение будет «включать финансирование реализации этой стратегии».

Против Москвы и Пекина

В документе Китай и Россия определены как наиболее серьезные стратегические угрозы. При этом авторы новой стратегии ссылаются на разработку, испытания и развертывание противоспутникового оружия Москвой и Пекином и их военную доктрину для ведения войн в космосе.

Стивен Китэй упомянул в этой связи российскую операцию в 2017 году, когда Москва запустила спутник, который затем отстыковал от себя подспутниковую систему. Потом, по мнению Китэя, один из двух спутников выпустил высокоскоростной снаряд в космос.

Затем, в начале этого года, сообщил Китэй, два российских спутника Космос-2542 и Космос-2543 преследовали американский космический аппарат, известный как USA 245 или KH-11.

Журнал Time Magazine сообщил, что российские спутники находились в радиусе всего 100 миль от KH-11, что генерал Джон Рэймонд, глава Космических сил США и Космического командования США, назвал «необычным и тревожным».

Китэй отметил, что в обеих странах созданы возможности по постановке организованных помех, ведению кибервойн, направленной энергии и развертыванию противоспутниковых ракет наземного базирования.

«Околоземное космическое пространство стало ключевой ареной потенциального конфликта в эпоху конкуренции великих держав, - сказал Стивен Китэй. -Китай и Россия осуществили милитаризацию ближнего космоса и превратили его в область ведения боевых действий».

Стивен Китэй отмечает, что Соединенные Штаты по-прежнему сохраняют преимущество над этими двумя странами, но рискуют утратить лидерство, учитывая темпы развития космических возможностей потенциальных противников. «Это очень серьезные угрозы», - еще раз подчеркнул заместитель помощника министра обороны США по космической политике.

Еще одним осложняющим фактором является рост активности потенциальных противников США в космической области.

«Быстрый рост коммерческой и международной космической деятельности во всем мире усложняет обстановку в околоземном космическом пространстве», - говорится в кратком изложении стратегии.

«Коммерческая космическая деятельность обеспечивает преимущества в национальной безопасности новыми технологиями и услугами и создает новые экономические возможности на существующих и развивающихся рынках. Однако эти же действия создают проблемы в защите критически важных технологий, обеспечении безопасности операций и сохранении стратегических преимуществ США», - утверждается в документе.

Между тем другие страны, в том числе союзники и партнеры США, активно расширяют свои оборонные космические программы, которые также могут оказаться под угрозой, отмечается в стратегии.

Новая космическая стратегия требует четырех основных направлений концентрации усилий для решения этих задач: создать всеобъемлющее военное преимущество в космосе; интегрировать пространство в национальные, совместные и межвидовые операции; сформировать стратегическую среду; сотрудничать с союзниками, партнерами, промышленностью и другими правительственными учреждениями США.

«Министерство обороны будет готово защищать интересы США и, в соответствии с указаниями, союзнические, партнерские и коммерческие космические возможности, а также сдерживать и побеждать враждебное использование космоса противником», - говорится в документе.

Четыре шага Вашингтона

Для достижения поставленных целей Пентагон планирует использовать и поддерживать гражданскую и коммерческую космическую промышленность. Военное ведомство США будет поддерживать «постоянное присутствие» в космосе в сотрудничестве с союзниками и партнерами в целях сдерживания агрессии. Пентагон планирует «обеспечить безопасный транзит в космос и через космос; поддерживать принятые на международном уровне стандарты ответственного поведения в качестве хорошего управляющего космосом; и поддерживать лидерство США в управлении космическим движением и долгосрочной устойчивости космической деятельности».

Первое направление концентрации усилий требует: создания Космических сил США; разработки доктрины космической мощи; развития и расширения опыта в области ведения космических боевых действий; использования гарантированных космических возможностей; развития и использования возможностей, которые противодействуют враждебному использованию околоземного космического пространства; улучшения разведывательных и командно-контрольных возможностей.

«Мы должны сохранять наше космическое превосходство, которое включает в себя свободу действий в этой области, предоставление этих возможностей нашим военным на протяжении всего конфликта и возможность защищать наши интересы от враждебной космической деятельности других стран», - заявил Стивен Китэй.

Второе направление концентрации усилий - интеграция космической мощи в военные операции. Оно включает в себя: предоставление возможности Космическому командованию США планировать, осуществлять и выполнять совместные и межвидовые космические операции по всему спектру конфликтов; перестройку оперативных полномочий и обновление правил ведения боевых действий; интеграцию боевых действий в космосе, разведки, возможностей и персонала в соответствующие военные планы и штабы; обновление классификации безопасности для военных космических программ; включение союзников и партнеров в планы, операции, учения, боевые действия и разведывательную деятельность.

В документе уточняется, что третье направление концентрации усилий - формирование стратегического пространства - потребует взаимодействия с Государственным департаментом и иностранными партнерами для выработки общего понимания надлежащего поведения в космосе.

«Соединенные Штаты должны присоединиться к союзникам и партнерам, чтобы активно и настойчиво взаимодействовать с более широким международным сообществом - в том числе и с потенциальными противниками - для продвижения интересов США, союзников и партнеров по национальной безопасности и уменьшения вероятности неудач и неправильных представлений», - утверждается в документе.

С этой целью правительство США должно более настойчиво информировать международную и внутреннюю аудиторию страны о растущих угрозах в космосе, координировать обмен сообщениями и продвигать стандарты и нормы поведения, благоприятствующие интересам США, их союзников и партнеров.

Стивен Китэй сказал, что союзники также признали важность развития космических возможностей. Он отметил, что Соединенные Штаты взаимодействуют по обмену разведданными с Канадой, Великобританией, Австралией, Новой Зеландией, Францией и Германией в рамках инициативы «Объединенные космические операции».

«Наши союзники стремятся укрепить эти партнерские отношения», - отметил он. Кроме того, НАТО недавно объявило космос оперативным доменом.

Четвертое направление концентрации усилий - расширение сотрудничества с дружественными странами, другими правительственными учреждениями и промышленностью - требует расширения обмена информацией и совместных исследований, разработок и закупок. Оно также охватывает использование коммерческих технологических достижений и процессов закупок, а также модернизацию подхода министерства обороны к процессу утверждения коммерческих лицензий.

Как ранее писала «Газета.Ru», использование космического пространства как будущей арены боевых действий - вопрос решенный, а действия США, России, Китая и Индии в этом направлении лишь подтверждают эту гипотезу, считают эксперты в разных странах. Все больше государств рассматривают околоземное космическое пространство как потенциальную арену будущих вооруженных конфликтов. Поэтому национальные правительства многих стран разрабатывают собственные инструменты и методы борьбы с оппонентами на орбите

«В качестве вывода можно сказать только одно - милитаризация космоса неизбежна, как бы ни противились этому некоторые политики и ученые. И разработка новой «Оборонительной космической стратегии» США - тому яркое доказательство», - пояснил «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Михаил Ходаренок