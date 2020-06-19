Новейший трехосный бронеавтомобиль М-20 представили в Сербии

Сербская оборонная промышленность создала несколько новых образцов колесной бронетехники.

В настоящее время налажен выпуск БТР Lazar 3 с колесной формулой 8х8. На него могут устанавливаться различные образцы вооружения, в том числе российское боевое отделение с 30-мм автоматической пушкой.

Началось производство минозащищенных бронеавтомобилей BOV M16 Miloš (4х4). Они перевозят до 8 человек и комплектуются дистанционно управляемыми модулями с многоствольным 7,62-мм и 12,7-мм пулеметами.

Еще одной новинкой является впервые продемонстрированный в минувшую среду министру обороны Александру Вулину и начальнику генерального штаба Милану Мойсиловичу трехосный М-20, относящийся к классу MRAP.

Это специальное транспортное средство способно перевозить до 11 военнослужащих. Посадка и высадка осуществляется через расположенные в бортах и корме люки.

Для огневой поддержки используется выпускаемый в Сербии клон 12,7-мм пулемета "Утес". Возможна установка и другого вооружения и оборудования.

Броневик спроектирован и изготовлен с широким применением узлов серийного военного автомобиля, что облегчит и удешевит серийное производство.

Как предполагают военные эксперты, М-20 будет использоваться не только в сербской армии, его также предложат зарубежным вооруженным силам.

В настоящее время в Сербии идет модернизация самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и гусеничных боевых машин пехоты М80А. Доработанный основной боевой танк М84АS1 стал одной из лучших зарубежных версий российского Т-72.

Serbian MRAP M 20 6x6 (Armored FAP truck) pic.twitter.com/T80DhlNA75 — ZOKA (@200_zoka) June 17, 2020

Алексей Моисеев