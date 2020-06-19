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Известия.ru

Путин отметил эффективность мер по гособоронзаказу

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Меры по гособоронзаказу дают необходимые результаты, заявил в четверг, 18 июня, президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

«Я знаю, что система, которая была введена в последнее время, работает», — отметил глава государства.

Чиханчин отметил, что алгоритмы, заложенные еще в 2016 году по гособоронзаказу, приносят свои плоды.

«Мы значительно сократили сомнительные операции — падение на 35–37%. А по ряду направлений — в три раза. Уже фирмы-однодневки практически не приходят туда. Нет уже таких фактов, когда банки отказывают в проведении операций исполнителям по гособоронзаказу», — подчеркнул глава Росфинмониторинга.

По его словам, обстановка стабилизировалась и необходимо закрепить успехи.

В ноябре 2019 года глава государства объяснил общее сокращение расходов на оборону и безопасность тем, что пик модернизации в данной сфере уже пройден. Он отметил, что созданные на предприятиях оборонно-промышленного комплекса мощности и собранные коллективы должны работать и дальше, выпуская высокотехнологичную продукцию и технику, которая должна быть полностью конкурентоспособной.

В сентябре того же года был опубликован проект бюджета на следующий год и на плановый период 2021–2022 годов, из которого следует, что расходная часть бюджета, выделенная Министерству обороны в 2020 году, составляет 1,894 трлн рублей. В 2019 году расходы военного ведомства составили 1,776 трлн рублей.


Большую часть средств из выделенных 1,894 трлн рублей (1,056 трлн рублей) Минобороны предполагает потратить на национальную оборону. При этом в бюджете есть и засекреченные показатели гособоронзаказа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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