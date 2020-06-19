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ЦАМТО

Алжир передал Мали партию автомобильной техники

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Голландский "Феннек" в аэропорту Тимбукту (Мали).
Голландский "Феннек" в аэропорту Тимбукту (Мали).
Источник изображения: magazines.defensie.nl

ЦАМТО, 18 июня. Правительство Алжира передало Мали первую партию из 53 транспортных и многоцелевых автомашин в рамках поддержки усилий этой страны в борьбе с исламистскими группировками.

По информации Africanmilitaryblog.com, техника была передана послом Алжира Буалем Чебихи в международном аэропорту Бамако. В мероприятии приняли участие министр обороны и по делам ветеранов Мали генерал дивизии Ибрахима Дахиро Дембеле и министр иностранных дел Тибиле Драме.

В состав поставленной партии техники вошли грузовики большой грузоподъемности, машины для перевозки войск, топливозаправщики, санитарные машины и другие многоцелевые машины.

По заявлению министра обороны, данная поставка позволит укрепить боевой потенциал ВС Мали для защиты национальной территории и населения, а также возможности по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Несколько недель назад Алжир также передал партию легких и тяжелых вооружений и средств обеспечения для оснащения подразделений ВС Мали.

За последнее время Вооруженные силы Мали получили несколько партий автомобильной техники из разных стран. В феврале Объединенные Арабские Эмираты безвозмездно передали 30 легких бронированных машин "Кугар" производства Streit Group. Кроме того, должны быть поставлены 100 ББМ "Тайфун". Европейский союз также поставил 29 бронированных машин "Касспир" класса MRAP.

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Алжир
Мали
ОАЭ
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