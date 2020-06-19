Украинский военный рассказал об освоении американского клона РПГ-7

Источник изображения: Национальная гвардия Украины

Национальная гвардия Украины проводит занятия по стрельбе из американского гранатомета PSRL-1. Действия украинских нацгвардейцев контролируют и корректируют опытные инструкторы. Бойцы осваивают навыки стрельбы по различным мишеням.

Занимаем огневой рубеж, работаем по двум целям. Когда уже отстрелялись по технике из гранатомета, забегаем назад за укрытия. Затем «дорабатываем» 10 патронов (гранат) по противнику,

- рассказывает гранатометчик воинской части 3017 Виктор Бондаренко.

На фотографиях с официальной страницы Национальной гвардии Украины мы видим, как военнослужащие оттачивают мастерство стрельбы из американских гранатометов.

Украинский военный отметил "удобство эксплуатации" гранатомёта производства США.

Источник изображения: Национальная гвардия Украины

Источник изображения: Национальная гвардия Украины

А вот нацгвардейцы действуют из-за укрытия...

Источник изображения: Национальная гвардия Украины

Напомним, что поставки ручных противотанковых гранатометов PSRL-1 из США на Украину начались в 2018 году. Тогда Национальная гвардия получила 500 американских гранатометов, после чего Государственный научно-исследовательский институт МВД разработал специальную методичку по обращению с новым оружием.

Источник изображения: Национальная гвардия Украины

Гранатомет PSRL-1 эксперты называют обновленным американским клоном советского РПГ-7. Его производит компания AirTronic. Дальность прицельной стрельбы гранатомета составляет 800 метров, ресурс ствола рассчитан на тысячу выстрелов.

При этом PSRL совместим со всеми существующими выстрелами РПГ, что значительно упрощает его использование украинской Национальной гвардией.