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Военное обозрение

Обломки называемой «летающей бритвой» американской ракеты сняты на видео

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Источник изображения: topwar.ru

Недавно в сирийской провинции Идлиб беспилотник международной коалиции при помощи ракет AGM-114R9X уничтожил внедорожник боевиков, в результате чего двое членов запрещенного в России террористического формирования «Аль-Каида» были уничтожены.

Обломки ракет сняли на видео и выложили в Twitter. Издание The Drive проанализировало ролик, позволяющий немного приоткрыть завесу секретности над этим боеприпасом, существование которого на вооружении армии Соединенных Штатов пока не признано.


Это изображение ракеты издание считает лучшим из всех существующих на данный момент.

Видео было опубликовано спустя три дня после уничтожения джипа с террористами. На нем можно четко увидеть как минимум три лезвия, входящих в конструкцию боеприпаса. Хорошо видны также пневматические аккумуляторы красного цвета, имеющие форму сфер. На ракете можно также рассмотреть ее маркировку.

И хотя Минобороны США официально не подтверждает наличие на вооружении у США этого оружия, следы удара ракеты, не имеющей боеголовки, не позволяют сохранить ее существование в тайне.

Боеприпас разработан на базе ракеты AGM-114 Hellfire. Вместо боеголовки стандартной конструкции AGM-114R9X имеет четыре или шесть выдвигающихся лезвий в форме мечей, которые активируются при подлете к объекту.

Хотя первое упоминание о новом боеприпасе появилось чуть более года назад, есть основания предполагать, что это оружие применяется американцами в странах Африки и Азии не менее трех лет. Он уже получил неофициальные наименования «ниндзя-бомба» и «летающая бритва».

Необычная конструкция ракеты позволяет использовать его для уничтожения лидеров террористов даже в густонаселенных кварталах, не опасаясь сопутствующих жертв, ведь в боеприпасе нет взрывчатки.

Точность удара обеспечивается полуактивным лазерным наведением. Предположительно запуски таких ракет производятся с беспилотников MQ-9 Reaper.

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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
AGM-114
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
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