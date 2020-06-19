Обломки называемой «летающей бритвой» американской ракеты сняты на видео

Источник изображения: topwar.ru

Недавно в сирийской провинции Идлиб беспилотник международной коалиции при помощи ракет AGM-114R9X уничтожил внедорожник боевиков, в результате чего двое членов запрещенного в России террористического формирования «Аль-Каида» были уничтожены.

Обломки ракет сняли на видео и выложили в Twitter. Издание The Drive проанализировало ролик, позволяющий немного приоткрыть завесу секретности над этим боеприпасом, существование которого на вооружении армии Соединенных Штатов пока не признано.

остатки ракеты AGM-114 Rx-9 Hellfire, недавно использовавшейся недалеко от Идлиба, беспилотником коалиции. pic.twitter.com/aETNchhwka - ВВМУПП- суперклуб (@vvmup) June 17, 2020

Это изображение ракеты издание считает лучшим из всех существующих на данный момент.

Видео было опубликовано спустя три дня после уничтожения джипа с террористами. На нем можно четко увидеть как минимум три лезвия, входящих в конструкцию боеприпаса. Хорошо видны также пневматические аккумуляторы красного цвета, имеющие форму сфер. На ракете можно также рассмотреть ее маркировку.

И хотя Минобороны США официально не подтверждает наличие на вооружении у США этого оружия, следы удара ракеты, не имеющей боеголовки, не позволяют сохранить ее существование в тайне.

Боеприпас разработан на базе ракеты AGM-114 Hellfire. Вместо боеголовки стандартной конструкции AGM-114R9X имеет четыре или шесть выдвигающихся лезвий в форме мечей, которые активируются при подлете к объекту.

Хотя первое упоминание о новом боеприпасе появилось чуть более года назад, есть основания предполагать, что это оружие применяется американцами в странах Африки и Азии не менее трех лет. Он уже получил неофициальные наименования «ниндзя-бомба» и «летающая бритва».

Необычная конструкция ракеты позволяет использовать его для уничтожения лидеров террористов даже в густонаселенных кварталах, не опасаясь сопутствующих жертв, ведь в боеприпасе нет взрывчатки.

Точность удара обеспечивается полуактивным лазерным наведением. Предположительно запуски таких ракет производятся с беспилотников MQ-9 Reaper.