Глава Росфинмониторинга заявляет о стабилизации ситуации с финансированием гособоронзаказа

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Ситуация с финансированием гособоронзаказа стабилизирована, сомнительные операции, связанные со средствами в рамках ГОЗ, сократились более чем на 30% с 2016 года, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

"Тот задел, который был сделан еще в 2016 году по гособоронзаказу, принес свои результаты. Мы значительно сократили сомнительные операции - падение на 35-37%. А по ряду направлений - в три раза", - сказал Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что "уже фирмы-однодневки практически не приходят туда, нет уже таких фактов, когда банки отказывают в проведении операций исполнителям по гособоронзаказу".

"То есть, здесь стабилизировалась обстановка, ее просто надо удержать на этом направлении", - отметил глава Росфинмониторинга.

Чиханчин отметил, что идея определить головной банк для финансирования гособоронзаказа - "Промсвязьбанк" - была правильной. "Я могу сказать, что сегодня 58% исполнителей (ГОЗ, - "ИФ") уже находятся в "Промсвязьбанке". Мы с ними вырабатываем общие подходы, у них хорошая система контроля (...) И это в совокупности как раз приводит к тому, что мы сохраняем эти денежные средства", - пояснил Чиханчин.