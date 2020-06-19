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Интерфакс-АВН

Глава Росфинмониторинга заявляет о стабилизации ситуации с финансированием гособоронзаказа

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Юрий Чиханчин
Юрий Чиханчин.
Источник изображения: www.mk.ru

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Ситуация с финансированием гособоронзаказа стабилизирована, сомнительные операции, связанные со средствами в рамках ГОЗ, сократились более чем на 30% с 2016 года, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

"Тот задел, который был сделан еще в 2016 году по гособоронзаказу, принес свои результаты. Мы значительно сократили сомнительные операции - падение на 35-37%. А по ряду направлений - в три раза", - сказал Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что "уже фирмы-однодневки практически не приходят туда, нет уже таких фактов, когда банки отказывают в проведении операций исполнителям по гособоронзаказу".

"То есть, здесь стабилизировалась обстановка, ее просто надо удержать на этом направлении", - отметил глава Росфинмониторинга.

Чиханчин отметил, что идея определить головной банк для финансирования гособоронзаказа - "Промсвязьбанк" - была правильной. "Я могу сказать, что сегодня 58% исполнителей (ГОЗ, - "ИФ") уже находятся в "Промсвязьбанке". Мы с ними вырабатываем общие подходы, у них хорошая система контроля (...) И это в совокупности как раз приводит к тому, что мы сохраняем эти денежные средства", - пояснил Чиханчин.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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