Песков отметил отказ НАТО размещать ракеты наземного базирования в Европе

В Кремле внимательно наблюдают за действиями НАТО. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать отказ альянса от размещения новых ракет наземного базирования в Европе.

«Конечно, для нас является приоритетом тщательный мониторинг всех действий альянса», — отметил он 18 июня. По словам Пескова, также приоритетным остается принятие всех мер для обеспечения безопасности России.

Ранее в четверг в беседе с «Известиями» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя одобренный Североатлантическим альянсом пакет мер в ответ на «усиление российского ракетно-ядерного потенциала», отметил, что Москва не делает ничего из того, что бы провоцировало повышенную военную активность НАТО.

Как он уточнил, совокупный военный бюджет стран НАТО примерно в 20 раз превышает военный бюджет России, кроме того, соотношение по всем видам войск свидетельствует о военном преимуществе альянса.

Министры обороны НАТО одобрили пакет мер в ответ на «усиление российского ракетно-ядерного потенциала», заявил накануне глава альянса Йенс Столтенберг по итогом первого дня министерских консультаций.

Речь идет в том числе об укреплении систем ПВО и ПРО, расширении учений.