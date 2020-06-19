Войти
Известия.ru

Песков отметил отказ НАТО размещать ракеты наземного базирования в Европе

513
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Sebastian Willnow/dpa

В Кремле внимательно наблюдают за действиями НАТО. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать отказ альянса от размещения новых ракет наземного базирования в Европе.

«Конечно, для нас является приоритетом тщательный мониторинг всех действий альянса», — отметил он 18 июня. По словам Пескова, также приоритетным остается принятие всех мер для обеспечения безопасности России.

Ранее в четверг в беседе с «Известиями» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя одобренный Североатлантическим альянсом пакет мер в ответ на «усиление российского ракетно-ядерного потенциала», отметил, что Москва не делает ничего из того, что бы провоцировало повышенную военную активность НАТО.

Как он уточнил, совокупный военный бюджет стран НАТО примерно в 20 раз превышает военный бюджет России, кроме того, соотношение по всем видам войск свидетельствует о военном преимуществе альянса.

Министры обороны НАТО одобрили пакет мер в ответ на «усиление российского ракетно-ядерного потенциала», заявил накануне глава альянса Йенс Столтенберг по итогом первого дня министерских консультаций.

Речь идет в том числе об укреплении систем ПВО и ПРО, расширении учений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
07.04.2020
Воздушный убой: силы ПВО на маневрах отражали современные угрозы
06.04.2020
Вооруженные силы являются гарантом стабильности и безопасности
25.11.2019
Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности России
22.06.2017
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
06.06.2011
Главком Лукашенко и его армия
13.08.2008
ВВС идут на взлет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 16:10
  • 12
Слезы по российским серверам
  • 19.06 15:27
  • 13
"Панцирь-СМ" с новейшими мини-ракетами замечен на репетиции парада
  • 19.06 15:06
  • 307
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 19.06 10:59
  • 7
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 19.06 09:22
  • 1
Каждое утро украинского МИДа начинается с «российского вторжения»
  • 19.06 08:35
  • 4
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 19.06 07:53
  • 11
Капсульные машины: разведчики и спецназовцы получат бронегрузовики
  • 19.06 07:25
  • 2
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 19.06 07:19
  • 2
Посол ФРГ в России - в адрес США: Мы сами знаем, как обеспечить энергобезопасность
  • 19.06 07:15
  • 1
Летающая бритва: обломки секретных ракет с лезвиями показали на видео
  • 19.06 03:53
  • 1
"Колесная БМД": "Тайфун-ВДВ" принял участие в репетиции парада
  • 19.06 00:06
  • 6
Forbes (США): в мире 73 000 танков — но какие лучшие?
  • 18.06 22:56
  • 22
Американские читатели: вижу, русские все еще летают на антиквариате!
  • 18.06 22:39
  • 1
«Королева Елизавета» приняла «Молнии»
  • 18.06 20:35
  • 30
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море