Российский телескоп ART-XC впервые осмотрел все небо в «жестком» диапазоне

Телескоп ART-XC, входящий в состав российско-германской астрофизической обсерватории «Спектр-РГ», впервые в истории отечественной космонавтики завершил первый обзор всего неба в «жестком» рентгеновском диапазоне спектра электромагнитного излучения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Российского федерального ядерного центра — ВНИИ экспериментальной физики.

Телескоп, разработанный и созданный Институтом космических исследований РАН (ИКИ РАН) и РФЯЦ-ВНИИЭФ госкорпорации «Росатом», является первым отечественным зеркальным телескопом, работающим в космосе на уникальной орбите в окрестности точки Лагранжа L2 на удалении более 1,5 миллиона километров от Земли. До этого карта всего неба сравнимой четкости имелась лишь в «мягком» рентгеновском диапазоне, ее 30 лет назад получила германская обсерватория ROSAT. В жестком рентгеновском диапазоне карты тоже существовали, но с меньшей четкостью — их сделали обсерватория RXTE НАСА и японский прибор MAXI на борту Международной космической станции.

«На карте, полученной телескопом ART-XC, обнаружены сотни новых рентгеновских источников, которые раньше никто не видел и не регистрировал в нашей Галактике и за ее пределами, — говорит один из разработчиков телескопа, начальник научно-конструкторского отделения Института лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Григорович. — Это коронально активные звезды, двойные системы с черными дырами, нейтронными звездами, белыми карликами, сверхмассивная черная дыра в центре Галактики, квазары и другие космические объекты. Были зарегистрированы рентгеновские источники, которые «шли» к нам миллиарды лет. Удалось открыть новые, так называемые «сверхбыстрые», которые вспыхивают и потом пропадают».

Кроме того, телескоп ART-XC, помимо решения научных задач, будет исследовать возможность создания системы автономной космической навигации по рентгеновским пульсарам. «По сравнению с eROSITA на ART-XС установлены более быстродействующие детекторы, позволяющие изучать пульсары — быстровращающиеся нейтронные звезды, которые посылают в космос короткие, длительностью миллисекунды, периодические импульсы рентгеновского излучения, — комментирует начальник научно-конструкторского отдела ИЛФИ Михаил Гарин. — До начала обзора неба, несколько месяцев, пока аппарат летел в расчетную точку Лагранжа, было проведено наведение на такой источник и получены сигналы. Это интересный опыт, и, полагаю, он получит дальнейшее развитие в будущих проектах».

В настоящее время ученые ИКИ РАН ведут обработку научных данных на мощных компьютерах. Карту на противоположной половине неба строят немецкие ученые. Вместе две эти «половинки» покрывают всю небесную сферу.

Планируется, что в ближайшее время обсерватория начнет второй обзор неба. Ожидается, что этот процесс продлится до конца года. Сумма данных двух обзоров позволит более чем вдвое увеличить чувствительность рентгеновских карт, а их сравнение позволит исследовать переменность источников и находить новые уникальные объекты на небе.