Горячие сердца юнармейцев в год больших событий

Юбилейный 2020 год, объявленный Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), как и 1945 победоносный год, стал рубежом, изменившим многое в нашей стране.

К Параду Победы и торжественным мероприятиям в честь Дня Победы подготовка началась задолго до 9 мая, но из-за распространения по всему миру неизвестной коронавирусной инфекции Президент РФ Владимир Путин был вынужден перенести парад на 24 июня. А все свои силы государство бросило на борьбу с новым «невидимым» врагом, ставшим угрозой для жизни и здоровья многих людей. Ежедневная информация о заболевших и погибших напоминала сводки с фронтов Великой Отечественной. Остановить COVID-19 можно было, только ограничив общение, а все праздничные мероприятия перешли в виртуальное пространство.

Но эта вынужденная мера стала и своеобразным поворотом к новому образу жизни.

И теперь многие масштабные мероприятия проводятся в онлайн формате. Конечно, мальчишки и девчонки, принимающее самое активное участие во всех важных событиях страны, также стали придумывать новые способы контактов как со сверстниками, так и с наставниками, используя информационные технологии.

«Память жива» - онлайн-марафон ко Дню Победы

В честь 75-летия Победы крупнейшее детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» 9 мая провело онлайн-марафон «Память жива», который стал виртуальной альтернативой Дню Победы. Ребята со всех уголков России смогли поговорить с участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла и с теми, чье детство пришлось на годы войны.

«Нет ничего более поразительного и ценного, чем общаться с живыми свидетелями событий, выживших в том кошмаре», - сказал лидер «Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Личными воспоминаниями с юнармейцами во время проведения виртуального мероприятия, которое длилось почти семь часов, делились известные люди страны. С юнармейцами встретился Герой Труда РФ, Народный артист СССР Василий Лановой. Известный телеведущий Леонид Якубович свои яркие впечатления о войне, пришедшейся на его детство, связал с незабываемыми рассказами отца-фронтовика.

Писатель, продюсер, автор первого юнармейского анимационного сериала «Стражи» Олег Рой показал фрагмент захватывающего дух тизера сериала.

В онлайн марафоне приняли участие: прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов, иллюзионист Сергей Сафронов, рок-музыкант Александр Маршал, актер Илья Глинников, автор-исполнитель Игорь Бурнышев (Burito), певец и телеведущий Родион Газманов, российский артист цирка Юрий Куклачев, телеведущая Оксана Федорова, певец Денис Майданов, лидер «Ночных волков» Александр Хирург (Залдостанов) и главный «Патриот» с телеканала ТНТ Антон Жижин.

Урок мужества, проведенный для юнармейцев заслуженным артистом России Борисом Галкиным - экранным «Десантным батей» - был проникнут глубокой искренностью и сердечностью.

Свой урок преподал ребятам и депутат Госдумы, а в прошлом боксер-тяжеловес, Николай Валуев. Он убежден, что не нужно хвалиться патриотизмом, лучше делом доказывать свое истинное отношение к Родине. «Если поднимается флаг твоей страны, а ты испытываешь гордость и возвышенные чувства – ты обладаешь этим патриотизмом», - добавил спортсмен и депутат.

Ребята назвали Марафон подарком ко Дню Победы. Юнармейка Влада Король сказала, что это был бесценный опыт. «Мы будто сами стали свидетелями легендарных событий: попадали в блокадный Ленинград, и на Сахалин, когда там началась наступательная операция, вместе с нашими рассказчиками мы брали Берлин и освобождали от фашистов Европу», - сказала Влада.

Дистанционный марафон «Память жива» - одна из форм воспитания патриотизма. Причем живого патриотизма, который не даст забыть или переписать героическую историю Отечества. По мнению некоторых экспертов, проект «Юнармии» создал новый воспитательный формат с использованием современных возможностей IT-технологий. Он позволил объединить на одной виртуальной площадке живые истории Великой Отечественной в рассказах ветеранов, тружеников тыла и детей войны; уроки мужества от заслуженных деятелей искусств; семейные истории о героизме отцов, дедов и прадедов в годы войны от общественных и политических деятелей, звезд эстрады, а также современных героев – подростков, совершивших мужественные поступки. И ценность его для наших детей, для формирования их личностей неоспорима.

Виртуальная Акция «Бессмертный полк»

В онлайн-формате прямо во время марафона «Юнармии» прошла акция «Бессмертный полк». Ребята уверены: традицию шествий с портретами своих родственников прерывать нельзя ни в коем случае. Сейчас, пока мы боремся с коронавирусом, ее нужно просто немного изменить. Важно ведь личное отношение ко Дню Победы, которое можно продемонстрировать без риска для своего здоровья и здоровья окружающих. Акцию поддержали и за пределами России, к ней присоединились отделения «Юнармии», созданные в Белоруссии, Армении, Приднестровье, Казахстане и Италии. Участники с фотографиями своих солдат вышли на балконы - в знак гордости и уважения. В этом есть глубокий символизм – будто бы каждый фронтовик, каждый солдат той войны вновь вернулся домой, к своим родным.

Но перед этим все ребята прошли «Дорогой памяти» - то есть разместили истории своих родственников в мультимедийной галерее. Эти истории стали частью мемориального комплекса на территории Главного Храма Вооруженных сил России в парке «Патриот». Длина инсталляции – 1418 шагов. Именно столько дней и ночей шла война. Информацию о фронтовиках мальчишки и девчонки продолжат собирать и дальше. Проект «Дорога памяти» - бессрочный. Юнармейцы стараются найти всех, кто воевал, ведь памяти достоин каждый.

Рекорд в эфире для «Книги рекордов Вооруженных Сил России»

Челлендж «Юнармии», посвященный 75-летию Победы, «Физкультурный миллион» стал так популярен по всей стране, что побил рекорд прямо во время прямого эфира. Спустя шесть часов трансляции был зафиксирован результат в миллион просмотров.

«В день Победы показали такую красивую цифру! Победили и лень, и скептицизм – многие ведь не верили, что за такой короткий срок мы сможем это сделать. А вот сделали! И обязательно занесем это в Книгу рекордов Вооруженных Сил России. У нас будет уже второй сертификат. В марте нас признали самым массовым военно-патриотическим детско-юношеским движением страны. И вот, мы снова доказали свою силу и сплоченность», - подчеркнул Роман Романенко.

По его словам, «Физкультурный миллион» — это пропаганда спорта и здорового образа жизни, а также отличная профилактика вирусных инфекций. А еще это проверка на сплоченность и коммуникацию. Ребята приняли вызов времени и «Юнармия» движется в правильном направлении.

Путешествие «Я люблю Россию» в День России 12 июня

День России детско-юношеское военно-патриотическое движение отметило новым проектом «Я люблю Россию». Эту акцию поддержал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, 12 июня в прямом эфире он отвечал на вопросы юнармейцев, на официальной странице Движения в социальной сети «Вконтакте» можно увидеть проведенную конференцию. «В такой стране, как наша, обязательно должно быть молодежное движение. Оно не должно быть кондовым, когда скучно и что-то делают из-под палки», - сказал Дмитрий Песков. Он назвал «очень хорошей» идею создания «Юнармии». В виртуальное путешествие по рекам, озерам, горам, морским побережьям, бескрайним степям и другим полюбившимся ребятам местам, которые они выбирали сами, юнармейцы отправились и с директором департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Марией Захаровой. В этот день с ребятами встретились Герой России Дамир Юсупов, заслуженный летчик-испытатель Магомед Толбоев, заместитель Председателя ДОСААФ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов и спасшая детей от преступника педагог начальных классов Мария Аксакалова. Участие также приняли известные музыканты, актеры, спортсмены, политики и ветераны.

Новый юнармейский проект охватывает все восемь федеральных округов России.

Лидер «Юнармии» Роман Романенко сказал, что акция позволяет за короткое время побывать во всех частях нашей необъятной страны. «Это Крымское побережье, Кавказские горы, тувинские степи, реки Чукотки и многое другое. Смысл в том, чтобы показать, насколько удивительна территория России, сколько она объединяет в себе народов, культур и традиций», - сказал Романенко.

Парад Победы 24 июня – главное событие года

Постепенно происходит возврат к привычному образу жизни и скоро состоится Парад Победы.

24 июня в Москве и других городах будут проведены торжественные мероприятия, по центральным площадям пройдут войска и техника, состоится воздушный парад и праздничные фейерверки. Этот день должен стать для юнармейцев важным событием, Парад Победы в честь 75-летия Победы имеет историческое значение. Вклад юных патриотов в этот праздник станет их личной победой над всеми трудностями, возникшими в связи с пандемией, и доказательством того, что растет достойная смена.

Юнармейцы начали готовиться к выступлению на Красной площади еще в марте. Но из-за вируса парад был перенесен, и подготовка продолжилась в режиме самоизоляции. Ребята решили, что и дома можно вполне успешно тренироваться. Нехитрый комплекс упражнений предложили участники «Юнармии» из Санкт-Петербурга. Для их выполнения не нужны какие-то особые условия. Достаточно всего нескольких квадратных метров – в квартире, на балконе, в коридоре или на лестничной площадке. Своими достижениями ребята поделились со своими коллегами. Идею подхватили в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Италии, Анголе и США. По всему миру ребята отрабатывали строевую выправку и подтянутость, чтобы в день, когда, наконец, состоится Парад, показать максимальную четкость и выверенность движений.

В прошлом году «Юнармия» стала участницей торжественного шествия на Красной площади. Юнармейский расчет возглавил Роман Романенко. По брусчатке прошли две юнармейские «коробки» из 280 человек. За возможность представлять «Юнармию» на главном смотре страны развернулась тогда нешуточная борьба. Отобрали только тех, кто показал отличные результаты в учебе и строевой подготовке. Участие в Параде - это одновременно большая честь, новый опыт, дань уважения ветеранам. Но еще это огромный труд. Больше двух месяцев юнармейцы буквально жили в режиме интенсивных тренировок, чтобы в ответственный день пройти наравне с военнослужащими - четко и слаженно. И, надо сказать, им это удалось. Год назад после главного праздника страны юнармейцев-участников парада за отлично выполненную работу поблагодарил Президент России Владимир Путин.

В этом году юнармейцам потребовалось проявить свой твердый характер в самоподготовке к параду, а также высокую дисциплину в соблюдении мер предосторожности, но с детским задором и юношеской смекалкой они подходили ко всему, в чем принимали участие. А Парад Победы может стать увлекательным и ответственным мероприятием, демонстрацией большого доверия, которое оказывается ребятам. Юнармейцы уверенно идут за взрослыми наставниками, их горячие сердца бьются в такт.

Существует Всероссийская премия «Горячее сердце», за семь лет действия Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» в оргкомитет поступило более 7000 представлений на награждение, наград удостоены 1020 ребят и общественных организаций. В 2020 году определены 185 лауреатов, среди них 17 представителей зарубежных стран.

Все больше девчонок и мальчишек становятся участниками военно-патриотического движения, созданного по инициативе Министра обороны генерала армии Сергея Шойгу и при поддержке Президента России Владимира Путина. На вопрос журналиста телеканала «Россия 1», в чем наша российская идея, Президент России ответил: в патриотизме. «Это совсем не значит, что нужно все время «хвататься» только за наше героическое прошлое. Нужно смотреть и в наше не менее героическое и успешное будущее. В этом залог успеха», - сказал Владимир Путин.

В рядах «Юнармии» насчитывается 700000 человек. В честь 75-летия Победы впервые в виртуальном режиме, ставшим уже традиционным, состоялся коллективный онлайн-прием участников. Новобранцы давали клятву перед всей Россией и обещали следовать традициям доблести, отваги, товарищеской взаимовыручки, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость.

Наталья Ушакова