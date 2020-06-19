Военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа

Отечественная оборонная промышленность первой прорвала жесткое кольцо, вызванное коронавирусной инфекцией, в которую попал весь мир. Принято решение - форуму быть!

Правда, до конца еще не ясно, в какой форме он пройдет. Только для приглашенных специалистов или все-таки откроет свою внушительную экспозицию для всех желающих. Все определится, скорее всего, в середине августа. Сейчас же полным ходом идет окончательное формирование пула участников форума и согласование того, что будет выставляться в закрытой и открытой его части.

"В этом году "Армия" станет первым крупным событием для мировой оборонной промышленности после снятия ограничений в связи с глобальной пандемией COVID-19. Форум даст сигнал мировому оружейному рынку к восстановлению и, уверен, придаст импульс дальнейшему развитию военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Это отличная возможность для российских оборонных предприятий показать свою готовность наращивать объем поставок высокотехнологичной продукции и расширять географию деятельности", - сообщил гендиректор Госкорпорации Ростех, чья экспозиция станет самой большой, Сергей Чемезов.

Входит в корпорацию и "Рособоронэкспорт", который уже определился с тем, на что и почему будет сделан упор при показе лучших образцов отечественной боевой техники.

Главными особенностями форума "Армия" являются исключительная наглядность и комплексный характер выставки. Сочетание статических и динамических показов позволяет полнее оценить достоинства представляемых образцов вооружения, военной и специальной техники, гражданской продукции. Для этого используются площадки трех демонстрационных кластеров - сухопутного, водного и авиационного.

Перечень продукции, который представит "Рособоронэкспорт" на площадках "Армии" в 2020 году, охватывает все сегменты современного рынка вооружений, военной и специальной техники. В числе ключевых образцов военной техники сухопутных войск зарубежным партнерам будут показаны танк Т-14 и боевая машина поддержки танков Т-15 на платформе "Армата". Они начинают активно продвигаться на мировой рынок оружия.

Среди новинок этого рынка - гусеничная боевая машина пехоты нового поколения "Курганец-25" и семейство колесных бронемашин на платформе "Бумеранг". Отмечен интерес к 152-мм межвидовому артиллерийскому комплексу 2С35 "Коалиция- СВ", и он будет удовлетворен. Среди средств ПВО бестселлерами рынка обещают стать зенитный ракетный комплекс "Витязь", 57-мм зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", а также различные комплексы борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Эти образцы также будут показаны в полном объеме и, как обещают, весьма эффектно.

"Пять прошедших форумов "Армия" подтвердили, что российские образцы вооружения и военной техники, а также техника двойного назначения привлекают особое внимание специалистов из многих стран. Можно быть уверенным, что экспозиция, которую в этом году готовит "Рособоронэкспорт", вызовет неподдельный интерес профессионалов - участников и гостей форума. Мы отмечаем, что многие государства видят путь к обеспечению своей безопасности и суверенитета именно в военном и военно-техническом сотрудничестве с Россией. Объемы сотрудничества с нашими иностранными партнерами показывают стойкий положительный тренд и позволяют делать оптимистические прогнозы", - отметил руководитель компании-спецэкспортера Александр Михеев.

Стоит напомнить, что в прошлом году "Рособоронэкспорт" провел на форуме более 50 встреч и переговоров с иностранными делегациями из 36 стран. Кроме делегаций от министерств обороны экспозицию компании посетили руководители других силовых ведомств, начальники генеральных штабов, главнокомандующие видами вооруженных сил, представители оборонной промышленности многих государств. Проведенные переговоры способствовали подписанию ряда контрактов и соглашений с иностранными партнерами.

Сергей Птичкин