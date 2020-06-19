"Колесная БМД": "Тайфун-ВДВ" принял участие в репетиции парада

Военнослужащие Воздушно-десантных войск России - традиционные участники парадов на Красной площади. Если в предыдущие годы их техника была представлена БМД-4М и "Ракушка-М", то в юбилейном марше примет участие новинка -"Тайфун-ВДВ" К-4386.

Эта хорошо защищенная бронемашина максимально приспособлена для службы в "крылатой пехоте". Ее огневая мощь обеспечивается наличием дистанционно управляемого модуля, созданного в ЦНИИ "Буревестник". В качестве основного вооружения применена проверенная многолетней успешной эксплуатацией 30-мм автоматическая пушка 2А42 с боекомплектом в 200 осколочно-фугасных и 100 бронебойно-трассирующих снарядов. Такие боеприпасы могут поражать различные цели на дистанции до 4 000 метров.

Имеется также 7,62-мм пулемет 6П7К с запасом патронов в 1 000 штук. Дальность его применения - 1 500 метров.

Модуль оборудован современным прицельным комплексом с прицелом, имеющим лазерный дальномер, а также телевизионный и тепловизионный каналы. Это позволяет эффективно вести боевые действия в ночных условиях.

Полная масса броневика достигает 13 500 кг. Мощность двигателя - 350 л.с. Максимальная скорость по шоссе - до 100 км/ч. Запас хода по топливу - 1 200 км.

На базе К-4386 уже создано целое семейство различных боевых и вспомогательных машин, которые обязательно найдут свое место в частях и соединениях ВДВ и сухопутных войск.

Алексей Брусилов