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Известия.ru

В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили «Известиям» в Минобороны России.

«По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев проведен окончательный отбор первой группы участников эксперимента в составе 18 человек, которые 18 июня прошли вакцинацию. Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти — второй», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что введение вакцины проводилось под контролем наиболее опытных специалистов госпиталя, которые ранее неоднократно принимали участие в проведении клинических испытаний лекарственных препаратов и вакцин. Вакцинация прошла без происшествий или осложнений.

При этом жалоб на состояние здоровья со стороны участников не поступает, побочных реакций не наблюдается.

В Минобороны указали, что все добровольцы продолжат находиться под непрерывным медицинским наблюдением. Будут проводиться регулярные скрининги, взятие необходимых проб и анализов.

Через несколько дней, рассказали в военном ведомстве, после получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины будет проведена иммунизация остальной части добровольцев, которые сейчас находятся на изоляции под наблюдением медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко.


Накануне стало известно, что Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи получили разрешение от Минздрава на проведение клинических исследований.

Препарат, который ввели добровольцам, ранее был успешно протестирован на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

Клинические испытания планируется завершить в июле.

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