Применение новинок в IT-системах Минобороны России обсудят в технополисе "ЭРА"

ЦАМТО, 18 июня. В технополисе "ЭРА" 18 июня пройдет II Всероссийская научно-техническая конференция на тему "Состояние и перспективы развития науки по направлению "АСУ и IT-системы".

Это уже второе научное событие 2020 года, организованное ВИТ "ЭРА" в режиме видеоконференцсвязи.

Операторы научных рот поделятся опытом реализации технологии разработки электронных помощников на примере чат-бота. Кроме того, молодые специалисты представят проект развития мобильной связи в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Примечательно, что для общения между собой участники конференции воспользуются специальными мобильными приложениями, которые были разработаны в лабораториях технополиса. Эффективность программных продуктов и устойчивость связи подтвердилась на тестовой проверке при подключении удаленных абонентов по защищенным каналам связи, которая была успешно проведена накануне. Новые мобильные приложения позволяют находиться в любой точке мира и гарантированно участвовать в конференции.

Планируется, что в ходе мероприятия будет заслушано более 30 представителей органов военного управления, военных вузов и профильных организаций.

Мероприятие организовано Военным инновационным технополисом "ЭРА" и Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения инновационных проектов Минобороны России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.