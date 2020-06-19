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Российская газета

"Панцирь-СМ" с новейшими мини-ракетами замечен на репетиции парада

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Источник изображения: rg.ru

В ночной репетиции Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в числе других образцов военной техники принимали участие новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ".

В их создании учтен опыт локальных конфликтов, в том числе сирийская операция. Известно, что расположенную в этой стране российскую военную базу Хмеймим много раз пытались атаковать самодельными летающими дронами-камикадзе. В настоящее время для уничтожения таких целей разработаны более дешевые, но не менее эффективные малогабаритные ракеты. Четыре таких средства поражения помещаются в обычный штатный контейнер.

Именно в таком новом облике эти ЗРПК проехали по брусчатке Красной площади.

"Панцирь-СМ" впервые открыто продемонстрировали на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". У него доработано прицельное оборудование, позволяющее еще более эффективно обнаруживать и уничтожать любые воздушные объекты, а с помощью 30-мм пушек - еще и наземные легкобронированные цели.

Комплекс установлен на вездеход К-53958 "Торнадо" с колесной формулой 8х8. При собственном весе в 21 000 кг он способен перевозить оборудование массой до 22 000 кг. Мощность дизельного двигателя - 450 л.с. Максимальная скорость по шоссе может достигать 90 км/ч. Автомобиль имеет бронированную трехместную кабину и усиленную противоминную защиту.

Как ожидается, уже в ближайшие годы эта необходимая для противовоздушной обороны техника появится в частях Российской армии.


Алексей Моисеев

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Торнадо
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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13 комментариев
№1
19.06.2020 00:39
Кто-нибудь может сказать, какой вред модет причинить "самодельный дрон-камикадзе"? И зачем против этого говна  применять системы c АФАР-радарами, занимая "антиговном" нужные (и немногочисленные) нормальные ракеты?
Неужели нельзя оставит в покое сложные системы средней дальности? Что мешает насовать "дешевых" ракет в отдельную систему на базе какого-нибудь ГАЗика или ПАЗика (или что там в этом духе сейчас есть)? А что? можно установить сотни, тысячи "дешевых ракет". Никакие толпы самодельных дронов не прорвутся! (А и прорвутся - невелика беда).

Такое впечатление, что про страшные самодельные дроны-самоубийцы пишут интеля, которые прдставляют, как они идут всей кодлой "за все хорошее против всего плохого", а на них тираны-авторитаристы напускают стаи "дронов-самоубийц", начиненных дерьмом, набранным в армейских нужниках. Ясное дело, что борьба с таким бесчеловесным оружием выходит на первый план. :(

Интересно, еще никому не пришла в голову идея напихать таких "дешевых ракет против самодельных дронов" во все другие системы  как объектовой, так и войсковой ПВО? А что? Круто! С-500 сможет сам обороняться против "самодельных дронов-камикадзе"!
-2
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№2
19.06.2020 04:13
Цитата, ID: 19550 сообщ. №1
какой вред модет причинить "самодельный дрон-камикадзе"
Заложить в него пару килограмм взрывчатки с поражающими элементами, и эта кустарная конструкция убьёт достаточно народу и выведет из строя очень дорогую технику. Неужели это так трудно понять? Вот и будут их сбивать ещё на подлёте из этого Панциря. А как вы их предлагаете нейтрализовать? Иногда РЭБ недоступна по тем или иным причинам. Самый надёжный способ это их уничтожение на подлёте.
+3
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№3
19.06.2020 04:31
Не существует никаких "легких дешевых дронов", которые представляют из себя хоть сколько-нибудь серьезную опасность (я об ударных БПЛА, не о разведывательных). Хоть по одиночне, хоть в стае.
Хотя - одна опасность существует: заставить обороняющуюся сторону тратить серьещные ресурсы (время в том числе) на протводействие этой фикции.

Ударный дрон должен нести какое-то оружие. Это оружие должно что-то (или кого-то) поражать. Как ни стараются оружейники - а ни микроавтомат, ни микрогранатомет НЕ ПОЛУЧАЮТСЯ - разве что для кино и анекдотов. :)

Посмотрите на реальные ударные дроны, их размеры, сложность и стоимость. При том, что разработчики прилагают огромные усилия, чтобы уменьшить их размеры. Есть физические законы нашего материального мира, и никакие потуги и вопли безграмотной и тупой  интеллигентщины ничего тут изменить не в состоянии.

Задача взаимодействия многих элементов системы друг с другом - вплоть до создания самоуправляющейся системы - задача совершенно самостоятельная. И пока далекая от решения "в общем виде". Бред про рои легких, дешевых и убойных  дронов - это сказки. И не только "пока".
-4
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№4
19.06.2020 04:53
Цитата, Makc сообщ. №2
Заложить в него пару килограмм взрывчатки с поражающими элементами, и эта кустарная конструкция убьёт достаточно народу и выведет из строя очень дорогую технику. Неужели это так трудно понять?

В кино - да. В реальности - нет. Помимо "пары килограмм взрывчатки" и нескольких килограмм поражающих элементов, нужны еще:
а) детонаторы, которые должны сработать в нужный момент.
б) предохранители, чтобы детонатор не сработал в ненужный момент.
в) система наведения, включающая в себя поиск цели, идентификацию цели, подлет к цели.
г) "рули" для выхода на нужную траекторию для попадания в цель.
д) двигатель - понятно для чего.
е) шасси - все это скомпоновать в одно целое.
ж) "крылья".
з) устройство взаимодействия с "землей"
и) топливо.
к) система управления двигателем.
л) система противодействия РЭБ противника.
м) система обхода препятствий - деревья, высокие здания, ...

Это все - при наличии многих БПЛА - в услових помех, ложных целей, ...
Все это - в условиях разного времени суток, дождя, дымки, тумана, порывов ветра, ....

В результате всего получится девайс ПРОТИВ НЕПОДВИЖНОЙ ЦЕЛИ, да еще и неприкрытой чем-то вроде навеса сверху. :)

Когда Вы собираетесь подрывать свои "два килограмма взрывчатки"? При ударе о ЛЮБОЕ препятствие? При приближении к чему-то на определенное расстояние? Еще как-то?

И так далее, и так далее, и так далее.
-2
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№5
19.06.2020 05:31
Дальность.
Для атаки неподвижных целей вне "зрения самого БПЛА" - что бы это ни значило - нужно либо внешнее  наведение, либо инерциальная система наведения.

Вот и получается "Bayractar" за 5 млн $, а это один из самых "легких" и "дешевых" ударных БПЛА. "Полезная нагрузка" :) - 55 кг. Макс. взлетный вес - 630 кг. Размах крыльев - 12 м. Двигатель - Rotax 912, 100 лс.
-2
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№6
19.06.2020 07:29
Пять минут поиска, и не пришлось бы писать три комментария... забанен в Гугле?!

Цитата
Боевики используют квадрокоптер для уничтожения военной техники иракской армии и сбрасывают бомбу на Хамви с беспилотника. Мосул, Ирак 2017]



+4
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№7
19.06.2020 11:07
Цитата, ID: 19550 сообщ. №3
Не существует никаких "легких дешевых дронов", которые представляют из себя хоть сколько-нибудь серьезную опасность (я об ударных БПЛА, не о разведывательных).








А вот их остатки в Сирии:


+1
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№8
19.06.2020 11:36
Цитата, ID: 19550 сообщ. №1
Кто-нибудь может сказать, какой вред модет причинить "самодельный дрон-камикадзе"?

Хмеймим бомбили прикручивали к этажерке миномётные мины и сыпали наугад. Результат:



Цитата, ID: 19550 сообщ. №1

И зачем против этого говна  применять системы c АФАР-радарами, занимая "антиговном" нужные (и немногочисленные) нормальные ракеты?

А как их обнаружить?
+2
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№9
19.06.2020 11:49
Цитата, Hazzard сообщ. №8

Хмеймим бомбили прикручивали к этажерке миномётные мины и сыпали наугад. Результат:

Есть мнение, что это таки огнем с земли. Что не отменяет самой концепции.
0
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№10
19.06.2020 12:03
Цитата, ID: 19550 сообщ. №3
Не существует никаких "легких дешевых дронов", которые представляют из себя хоть сколько-нибудь серьезную опасность (я об ударных БПЛА, не о разведывательных). Хоть по одиночне, хоть в стае.

Показанная техника уже прошла испытания причем в реальных боевых условиях, показала свою очень высокую эффективность. Целей для такой техники оказалось хоть отбавляй.

Задачу, которую ставили перед разработчиками - снизить затраты на поражение до уровня затрат на цели, что, как Вы понимаете, в условиях, в том числе, и кустарных БЛА сделать было не так просто.

Сказать, что все цели достигнуты полностью - нельзя, потому что цена ракет для гарантированного поражения всё равно выше, но задача - гарантированного поражения целей в числе больше 1 за единицу времени - достигнута с цифрами близкими к единице.

Информация от разработчиков, слышал лично чуть больше года назад.
0
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№11
19.06.2020 14:00
Цитата, mikhalich сообщ. №9
Есть мнение, что это таки огнем с земли. Что не отменяет самой концепции.

0
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№12
19.06.2020 14:34
Я про конкретное фото. Перечислили потерь на пол полка, из пруфов только Су-24 с выкрученными наверх кусками.

У игилоидов вот по делу видео на эту тему, с пруфами.
0
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№13
19.06.2020 15:27
ID: 19550
Цитата, ID: 19550 сообщ. №3
Не существует никаких "легких дешевых дронов", которые представляют из себя хоть сколько-нибудь серьезную опасность (я об ударных БПЛА, не о разведывательных). Хоть по одиночне, хоть в стае.
Не существует никакого коронавируса, просто Билл Гейтс хочет нас чипировать с помощью вакцин! А работать эти чипы будут через 5G!

Хорошую траву вам завезли. Можно контакты дилера?
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