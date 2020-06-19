"Панцирь-СМ" с новейшими мини-ракетами замечен на репетиции парада

В ночной репетиции Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в числе других образцов военной техники принимали участие новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ".

Вот это интересно - впервые демонстрируют новые "маленькие" ЗУР (4 шт в стандартном ТПК( в вооружении ЗРПК Панцирь-СМ. Вот и средства для поражения лёгких и кустарных беспилотников.#парадпобеды pic.twitter.com/SgyiKL47jX — Саид Аминов (@saidpvo) June 17, 2020

В их создании учтен опыт локальных конфликтов, в том числе сирийская операция. Известно, что расположенную в этой стране российскую военную базу Хмеймим много раз пытались атаковать самодельными летающими дронами-камикадзе. В настоящее время для уничтожения таких целей разработаны более дешевые, но не менее эффективные малогабаритные ракеты. Четыре таких средства поражения помещаются в обычный штатный контейнер.

Именно в таком новом облике эти ЗРПК проехали по брусчатке Красной площади.

"Панцирь-СМ" впервые открыто продемонстрировали на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". У него доработано прицельное оборудование, позволяющее еще более эффективно обнаруживать и уничтожать любые воздушные объекты, а с помощью 30-мм пушек - еще и наземные легкобронированные цели.

Комплекс установлен на вездеход К-53958 "Торнадо" с колесной формулой 8х8. При собственном весе в 21 000 кг он способен перевозить оборудование массой до 22 000 кг. Мощность дизельного двигателя - 450 л.с. Максимальная скорость по шоссе может достигать 90 км/ч. Автомобиль имеет бронированную трехместную кабину и усиленную противоминную защиту.

Как ожидается, уже в ближайшие годы эта необходимая для противовоздушной обороны техника появится в частях Российской армии.

Алексей Моисеев