Военные Латвии намерены добавить бронемашинам еще пару колес

Министерство обороны Латвии решило временно прервать закупку легких и средних бронемашин с колесной формулой 4x4 и вместо этого сконцентрируется на разработке и производстве шестиколесных броневиков Patria 6x6.

Об этом сообщает Delfi.lt. Как пояснил представитель министерства Роберт Скраучс, «такое решение было принято, чтобы сконцентрировать финансовые и административные ресурсы на реализации проекта бронемашин 6x6 вместе с союзниками». Он пояснил, что в будущем армии потребуются и бронированные транспортные средства 4x4.

Ранее стало известно, что между министерствами обороны Финляндии и Латвии подписано соглашение о совместной разработке бронетранспортера нового типа на основе бронированной платформы финской группы Patria в варианте с колесной формулой 6x6.