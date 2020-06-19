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Интерфакс-АВН

Гендиректор ЦЭНКИ обещает выполнить задачи по строительству Восточного в срок

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ФГУП ЦЭНКИ
Филиал ФГУП ЦЭНКИ «Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В. П. Бармина».
Источник изображения: www.tsenki.com

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Строительство ряда объектов второй очереди космодрома Восточный идёт с опережением сроков, все работы будут выполнены качественно, заявил генеральный директор АО "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) Андрей Охлопков.

"Нет никаких сомнений, что все задачи, поставленные АО "ЦЭНКИ" президентом Российской Федерации и главой госкорпорации "Роскосмос", будут выполнены с надлежащим качеством и в срок", - сказал Охлопков "Интерфаксу".

Он заявил, что ЦЭНКИ как оператор космодромов России продолжает осуществлять все необходимые подготовительные и технологические работы на Восточном для того, чтобы в 2023 году с нового стартового комплекса под "Ангару" в космос впервые отправился возвращаемый корабль "Орел".

"Мы завершаем строительство первой очереди, продолжаем возведение новой наземной инфраструктуры. По ряду объектов мы опережаем сроки - так, с опережением графика на шесть месяцев на Восточном осуществлен монтаж девяти резервуаров системы заправки жидким кислородом и системы обеспечения азотом", - сказал глава АО "ЦЭНКИ".

Он сообщил, что в настоящее время на космодром поставлено и готово к монтажу технологическое оборудование в объёме 69 единиц железнодорожного транспорта и 187 единиц автотранспорта.

"В стартовый комплекс "Ангара" входит 31 технологическая система, и 9 из них уже в полном объеме поставлены на космодром Восточный. К концу года планируется завершить поставку еще 11 технологических систем, две из них уже в сентябре будут доставлены на космодром из Северодвинска по Северному морскому пути", - заявил Охлопков.

Он напомнил, что недавно в журнале Forbes вышла статья главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в которой тот рассказал о перспективах развития российской ракетно-космической отрасли.

"На мой взгляд, приведенные данные должны раз и навсегда закрыть вопрос о застое в отечественной космонавтике - сегодня мы действительно идем самыми быстрыми темпами, открываем новые перспективные направления. И возведение космодрома Восточный, который глава Роскосмоса называет, ни много ни мало, надеждой нашей отрасли на полную самостоятельность в освоении космоса, является одной из главных стратегических задач для российской космонавтики, и в первую очередь для ЦЭНКИ", - заявил Охлопков.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
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Рогозин Дмитрий
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