Войти
Lenta.ru

«Контргиперзвуковые комплексы» России раскрыли

666
0
+2
Источник изображения: Фото: Министерство обороны

В России готовятся к принятию на вооружение новых комплексов воздушно-космической обороны С-500 «Прометей» и А-235 «Нудоль», которые станут основой российских «контргиперзвуковых комплексов», пишет в еженедельнике «Звезда» обозреватель Алексей Леонков.

Автор уверяет, что Россия располагает системами обнаружения (например, радиолокационная станция «Противник-ГЕ») и сопровождения маневрирующих гиперзвуковых целей. Кроме того, говорится в публикации, на вооружение вскоре поступят гиперзвуковые управляемые зенитные ракеты и системы предупреждения о ракетном нападении «Купол».

«С учетом того, что наши условные противники создают комплексы с планирующими гиперзвуковыми боеголовками, летящими к целям на скоростях от 5 до 8 чисел Маха, нынешние российские комплексы ПВО [противовоздушной обороны] и ПРО [противоракетной обороны] способны их сбивать», — заключает Леонков.

В мае агентство ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщало, что в России состоялись испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты. Предполагается, что она войдет в вооружение модернизированного Ту-22М3М.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-235
Противник-ГЕ
С-500
Ту-22М
Проекты
ГЗЛА
СПРН
Похожие новости
18.07.2019
Зенитный комплекс С-500 будет разным
15.05.2019
"Пока такого оружия в мире нет ни у кого"
07.06.2018
В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки»
16.10.2017
Военный эксперт рассказал о способе защиты от глобального удара США
13.09.2017
Правительство России в укрытии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 16:10
  • 12
Слезы по российским серверам
  • 19.06 15:27
  • 13
"Панцирь-СМ" с новейшими мини-ракетами замечен на репетиции парада
  • 19.06 15:06
  • 307
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 19.06 10:59
  • 7
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 19.06 09:22
  • 1
Каждое утро украинского МИДа начинается с «российского вторжения»
  • 19.06 08:35
  • 4
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 19.06 07:53
  • 11
Капсульные машины: разведчики и спецназовцы получат бронегрузовики
  • 19.06 07:25
  • 2
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 19.06 07:19
  • 2
Посол ФРГ в России - в адрес США: Мы сами знаем, как обеспечить энергобезопасность
  • 19.06 07:15
  • 1
Летающая бритва: обломки секретных ракет с лезвиями показали на видео
  • 19.06 03:53
  • 1
"Колесная БМД": "Тайфун-ВДВ" принял участие в репетиции парада
  • 19.06 00:06
  • 6
Forbes (США): в мире 73 000 танков — но какие лучшие?
  • 18.06 22:56
  • 22
Американские читатели: вижу, русские все еще летают на антиквариате!
  • 18.06 22:39
  • 1
«Королева Елизавета» приняла «Молнии»
  • 18.06 20:35
  • 30
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море