Канадские «Шершни» пройдут модернизацию

Канадские ВВС модернизируют свои истребители. Вчера, 17 июня, портал defensenews.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил запрос Минобороны Канады на новое оборудование и вооружение для CF-18.

Пакет оборудования и вооружения для 36 самолётов CF-18A/B+ Hornet оценивается в $862 млн. Закупка запланирована в рамках проекта Hornet Extension Program и позволит Канаде поддержать боеготовность своих ВВС на период, пока будет проведён тендер и закуплены новые истребители.

CF-18 Hornet канадских ВВС Источник изображения: adbr.com.au

В рамках запланированной модернизации канадские «Шершни» получат новые радары, системы связи и ряд других улучшений. Кроме того, для ВВС Канады закупят 50 ракет Sidewinder AIM-9X Block II.

Многоцелевой истребитель CF-18 Hornet является модификацией американского палубного истребителя-бомбардировщика -18 Hornet. В 1980 году Минобороны Канады выбрало его в качестве основного боевого самолёта в рамках программы New Fighter Aircraft, предусматривавшей замену устаревших истребителей CF-104 Starfighter, CF-101 Voodoo и CF-116 Freedom Fighter.