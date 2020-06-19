Войти
WarSpot

Канадские «Шершни» пройдут модернизацию

507
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Канадские ВВС модернизируют свои истребители. Вчера, 17 июня, портал defensenews.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил запрос Минобороны Канады на новое оборудование и вооружение для CF-18.

Пакет оборудования и вооружения для 36 самолётов CF-18A/B+ Hornet оценивается в $862 млн. Закупка запланирована в рамках проекта Hornet Extension Program и позволит Канаде поддержать боеготовность своих ВВС на период, пока будет проведён тендер и закуплены новые истребители.

CF-18 Hornet канадских ВВС

Источник изображения: adbr.com.au

В рамках запланированной модернизации канадские «Шершни» получат новые радары, системы связи и ряд других улучшений. Кроме того, для ВВС Канады закупят 50 ракет Sidewinder AIM-9X Block II.

Многоцелевой истребитель CF-18 Hornet является модификацией американского палубного истребителя-бомбардировщика -18 Hornet. В 1980 году Минобороны Канады выбрало его в качестве основного боевого самолёта в рамках программы New Fighter Aircraft, предусматривавшей замену устаревших истребителей CF-104 Starfighter, CF-101 Voodoo и CF-116 Freedom Fighter.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Продукция
AIM-9
F-104
F-18
F-5
Похожие новости
19.07.2017
Нейтралитет во всеоружии
29.08.2014
Правда о МиГ-29 ("Air & Space", США)
01.02.2013
Убить пересмешника
25.01.2012
Машин все меньше, они все старше — часть II
26.10.2009
ВВС Швейцарии получают УР AIM-9X
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 16:10
  • 12
Слезы по российским серверам
  • 19.06 15:27
  • 13
"Панцирь-СМ" с новейшими мини-ракетами замечен на репетиции парада
  • 19.06 15:06
  • 307
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 19.06 10:59
  • 7
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 19.06 09:22
  • 1
Каждое утро украинского МИДа начинается с «российского вторжения»
  • 19.06 08:35
  • 4
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 19.06 07:53
  • 11
Капсульные машины: разведчики и спецназовцы получат бронегрузовики
  • 19.06 07:25
  • 2
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 19.06 07:19
  • 2
Посол ФРГ в России - в адрес США: Мы сами знаем, как обеспечить энергобезопасность
  • 19.06 07:15
  • 1
Летающая бритва: обломки секретных ракет с лезвиями показали на видео
  • 19.06 03:53
  • 1
"Колесная БМД": "Тайфун-ВДВ" принял участие в репетиции парада
  • 19.06 00:06
  • 6
Forbes (США): в мире 73 000 танков — но какие лучшие?
  • 18.06 22:56
  • 22
Американские читатели: вижу, русские все еще летают на антиквариате!
  • 18.06 22:39
  • 1
«Королева Елизавета» приняла «Молнии»
  • 18.06 20:35
  • 30
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море