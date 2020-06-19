Летающая бритва: обломки секретных ракет с лезвиями показали на видео

В интернете опубликовали видео, позволяющее изучить устройство американских "летающих клинков".

остатки ракеты AGM-114 Rx-9 Hellfire, недавно использовавшейся недалеко от Идлиба, беспилотником коалиции. pic.twitter.com/aETNchhwka — ВВМУПП- суперклуб (@vvmup) June 17, 2020

Портал The Drive проанализировал видео обломков трех ракет AGM-114R9X с выдвигающимися лезвиями, опубликованное в Twitter. По его мнению, это лучшее на сегодняшний день изображение секретного оружия.

Ролик выложили через три дня после удара по внедорожникам террористов в сирийской провинции Идлиб. В результате атаки погибли двое человек, один гражданин Иордании, а другой Йемена.

В обломках одной из ракет хорошо видны по крайней мере три лезвия, прикрепленные центральной конструкции ступицы. Также можно увидеть красные сферы, являющиеся пневматическими аккумуляторами. Но этот компонент входит и в базовую версию ракеты AGM-114 Hellfire.

Новое видео впервые позволяет прочесть официальную маркировку "летающей бритвы". Выглядит она так: P/N: 13707784AGM-114R-9X S/N: 2007108 Lot: MGP17K835M131. Буквы P / N означают "Управляемая ракета, наземная атака".

Как отмечается в статье, пока Пентагон официально не подтвердил существование этой ракеты. Но, несмотря на повышенную секретность, AGM-114R9X оставляет слишком отчетливые и специфические следы удара из-за отсутствия боеголовки. Это не позволяет скрыть ее использование.

Олег Корякин