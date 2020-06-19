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Российская газета

Летающая бритва: обломки секретных ракет с лезвиями показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

В интернете опубликовали видео, позволяющее изучить устройство американских "летающих клинков".

Портал The Drive проанализировал видео обломков трех ракет AGM-114R9X с выдвигающимися лезвиями, опубликованное в Twitter. По его мнению, это лучшее на сегодняшний день изображение секретного оружия.

Ролик выложили через три дня после удара по внедорожникам террористов в сирийской провинции Идлиб. В результате атаки погибли двое человек, один гражданин Иордании, а другой Йемена.

В обломках одной из ракет хорошо видны по крайней мере три лезвия, прикрепленные центральной конструкции ступицы. Также можно увидеть красные сферы, являющиеся пневматическими аккумуляторами. Но этот компонент входит и в базовую версию ракеты AGM-114 Hellfire.

Новое видео впервые позволяет прочесть официальную маркировку "летающей бритвы". Выглядит она так: P/N: 13707784AGM-114R-9X S/N: 2007108 Lot: MGP17K835M131. Буквы P / N означают "Управляемая ракета, наземная атака".

Как отмечается в статье, пока Пентагон официально не подтвердил существование этой ракеты. Но, несмотря на повышенную секретность, AGM-114R9X оставляет слишком отчетливые и специфические следы удара из-за отсутствия боеголовки. Это не позволяет скрыть ее использование.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Иордания
Йемен
Сирия
США
Продукция
AGM-114
Р-17
Проекты
БПЛА
ИТ
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1 комментарий
№1
19.06.2020 07:15
Цитата, статья
... впервые позволяет прочесть официальную маркировку "летающей бритвы". Выглядит она так: P/N: 13707784AGM-114R-9X S/N: 2007108 Lot: MGP17K835M131. Буквы P / N означают "Управляемая ракета, наземная атака".
- шта?!! т.е., автор полагает, что N - это "Nazemnaya"?!!

P/N - Part Number — уникальный номер устройства. Может так более осмысленно?
+2
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