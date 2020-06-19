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Российская газета

Forbes усомнился в перспективах производства Су-25 в Грузии

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Источник изображения: Marcus Fülber/Wikimedia.org

Советский штурмовик Су-25 - надежный боевой самолет, подтвердивший высокую эффективность во множестве конфликтов и пользующийся популярностью в мире. Однако Грузии, пожелавшей наладить выпуск Су-25, вряд ли удастся это сделать - крошечная страна с населением 3,7 миллиона человек вряд ли может позволить себе купить даже несколько штурмовиков, пишет Forbes.

- У нас есть абсолютно все ресурсы: технические, интеллектуальные и человеческие, - чтобы своими силами восстанавливать Су-25, производить новые и продавать, - приводит издание слова министра обороны Грузии Иракли Гарибашвили. По словам чиновника, несколько стран уже высказали заинтересованность в покупке самолетов.

Действительно, надежный, простой в производстве и эксплуатации штурмовик популярен в мире и стоит на вооружении 24 стран. Благодаря крепкой броне и длинному прямому крылу это устойчивая и хорошо вооруженная боевая платформа. Самолеты для ВКС России модернизируются, получая возможность использовать современные высокоточные боеприпасы.

В Советском Союзе Су-25 выпускались в Грузии, на авиационном заводе в Тбилиси. После обретения страной независимости завод закрылся - у правительства республики не было средств его содержать. Еще одно предприятие осталось на Украине, где чинят три десятка Су-25, доставшихся стране от СССР и пытаются создать собственную версию штурмовика. В 2001 году Грузия предложила России модернизировать самолеты в Тбилиси, но Москва построила новый завод для них в Сибири.

По иронии судьбы, во время войны 2008 года Су-25 ВКС России вдребезги разбомбили завод в Тбилиси, на котором были собраны. Сейчас ВВС Грузии располагает парком из 58 летательных аппаратов, большинство из них - старые советские вертолеты. Есть и десяток Су-25. Однако сложно представить, что грузинские штурмовики внезапно станут мировым бестселлером.

Вполне возможно, что они не нужны никому - даже самим грузинам, заключает издание.


Антон Валагин

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Страны
Грузия
Ирак
Россия
Украина
Продукция
Су-25
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