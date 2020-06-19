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Известия.ru

«Роскосмос» призвал принять резолюцию об исключении гонки вооружений

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

Россия выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве в ответ на оборонную стратегию в области космоса Пентагона. Об этом говорится в заявлении заместителя гендиректора «Роскосмоса» Сергея Савельева.

«Мы последовательно выступаем на всех возможных и доступных переговорных площадках, к которым относится, в частности, конференция по разоружению, за то, чтобы принять резолюцию о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве», — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Отмечается, что «Роскосмос» с осторожностью воспринимает заявления о намерении России разместить в космосе оружие, направленное против США.

В то же время подчеркивается, что РФ готова нарастить всеобъемлющее партнерство с американской стороной по вопросам в сфере освоения космического пространства, но при соблюдении принципа взаимности и равноправия.

«Милитаризация космоса с последующим выходом на главенствующие роли наших американских партнеров могут нарушить и без того хрупкую конструкцию отношений двух стран в данной сфере», — заключил Савельев.

Накануне Пентагон сообщил о завершении разработки стратегии обороны в космосе, напоминает «Газета.ру». В документе описывается, как США будут отвечать на возможные вызовы и угрозы. Также утверждается, что Россия и Китай якобы милитаризируют космическое пространство и превращают его в арену военного противостояния.

Кроме того, в апреле американский президент Дональд Трам подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах. Согласно документу, граждане США должны иметь право вести коммерческие исследования, добывать и использовать ресурсы в космическом пространстве. При этом космос не рассматривается в качестве всеобщего достояния человечества.

В Кремле документ назвали попыткой «приватизации космоса», а Савельев охарактеризовал его как «попытку экспроприации космического пространства» и «план по фактическому захвату территорий других планет».

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