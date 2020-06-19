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Военно-промышленный курьер

В Турции пересчитали своих террористов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что число террористов в стране сократилось до менее чем 500, поскольку «у них нет другого выбора, кроме как бежать из-за продолжающихся контртеррористических операций и современных военных технологий».

«В Турции 438 террористов. Даст Всевышний, в скором времени они сократятся до 400, а затем и до 300», - сказал глава МВД, выступая на церемонии в Анкаре, сообщает газета Yeni Safak.

Под «террористами» министр Сойлу имел в виду боевиков запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), основные базы которой находятся на севере Ирака.

По словам главы ведомства внутренних дел, отмечает Eadaily, решительные действия сил безопасности и армии Турции «в конечном итоге уничтожат террористические угрозы внутри страны».

Говоря о развёрнутой ранее Вооружёнными силами Турции трансграничной «антитеррористической операции» в северном Ираке, министр сказал, что военный успех стал результатом тщательного планирования, разведки и координации.

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Страны
Ирак
Турция
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