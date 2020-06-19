Каждое утро украинского МИДа начинается с «российского вторжения»

В украинском МИДе в очередной раз выступили с предостережением о предстоящей «военной агрессии России». На этот раз о возможном «вторжении путинских орд» предупредил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

В своем интервью изданию «Апостроф» он выразил уверенность в том, что Россия вынашивает планы «пробить» себе по сухопутный коридор в Крым, или даже Приднестровье.

«Мы не знаем, что думает Владимир Путин и не приказал ли он уже военным готовиться к очередной агрессии. Не буду чрезмерно спекулировать, но поводом для активизации действий против Украины может быть как нехватка воды в Крыму, так и перезагрузки власти в России — чтобы, например, скрыть нарушения или получить благосклонность избирателей», — рассудил прозорливый замминистра.

При этом он сослался на доводы неких военных специалистов о «вероятности угрозы со стороны Крыма», с учетом потенциала Черноморского флота РФ, его возможностей проведения десантных операций «по всему побережью Черного моря».