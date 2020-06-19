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В российской армии «Ратник» заменят на «Сотника»

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Источник изображения: vpk-news.ru

В России намерены создать новую боевую экипировку, которая заменит существующий набор обмундирования военнослужащего «Ратник». Ожидается, что техническое задание на разработку боевой экипировки третьего поколения будет готово уже до конца 2020 года.

«Думаю, что к декабрю в Минобороны РФ будет сформировано тактико-техническое задание на разработку боевой экипировки 3-го поколения, которая предварительно получила название «Сотник». В неё войдут совершенно новые средства индивидуальной защиты и боеприпасы. По некоторым направлениям создания экипировки третьего поколения, считаю, необходимо ещё провести научно-исследовательские работы», - заявил РИА Новости генеральный директор АО «ЦНИИТОЧМАШ» Альберт Баков.

Комплект боевой экипировки военнослужащего - это комплекс из пяти интегрированных друг в друга систем: поражения, защиты, управления, жизнеобеспечения и энергообеспечения. 

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Россия
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