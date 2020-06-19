Производитель винтовок ORSIS переносит производство на подмосковную площадку из-за COVID-19

ЦАМТО, 18 июня. Предприятие-производитель высокоточных снайперских винтовок ORSIS (входит в холдинг "Промтехнологии") переезжает из Москвы в Подмосковье в связи с трудностями в экономике, вызванными пандемией коронавируса.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил исполняющий обязанности гендиректора компании Валерий Новоселов.

"В июле будет закрыто наше производство в Москве, в течение месяца-двух будет осуществлена наладка производственных линий на новой площадке в Подмосковье. Одним из серьезных факторов переезда стал COVID-19 и связанные c пандемией ограничения. Пришлось не просто корректировать планы на год, а кардинально пересматривать всю политику и устоявшиеся бизнес-процессы во всех сферах деятельности компании", – сказал он.

По словам собеседника агентства, другой причиной переезда ORSIS стало то, что нынешнее производственное здание компании было продано арендодателем другому собственнику, а в Подмосковье предприятию удалось найти производственную площадку по выгодной цене. Производство винтовок ORSIS будет возобновлено к сентябрю, коллектив завода переедет на новое место практически в полном составе.

"Мы планируем консолидировать нашу тульскую и московскую площадки в едином месте – это сократит производственный цикл и увеличит производственные мощности. Наш переезд также обусловлен близостью к производственному кластеру в южной зоне Подмосковья", – отметил он.

Как напоминает "РИА Новости", компания "Промтехнология" (бренд ORSIS) – разработчик и производитель высокоточной винтовки ORSIS Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс "Точность". Ее различные модификации состоят на вооружении ФСО, Росгвардии и службы безопасности президента РФ.