В ФПИ оценили результаты испытаний глубоководного аппарата "Витязь"

ЦАМТО, 18 июня. Испытания глубоководного аппарата "Витязь", который в мае опустился на глубину 10028 м и достиг в месте погружения дна Марианской впадины, подтвердили способность российской техники работать в любой точке Мирового океана.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил заместитель руководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ), кандидат военных наук Виктор Литвиненко.

"Испытания комплекса "Витязь" подтвердили способность российской глубоководной техники работать в любой точке Мирового океана. Мы также проверяли возможности аппарата работать при высоких давлениях, так что если найдется более достойная глубина, то он сможет работать и там", – сказал он.

По его словам, "американские и китайские обитаемые аппараты опускаются как лифт вниз и вверх".

"А чтобы десятками километров обследовать дно на таких глубинах – пока что такую возможность продемонстрировали только российские специалисты", – подчеркнул В.Литвиненко.

Он отметил, что погружение "Витязя-Д" в Бездну Челленджера не оставило без внимания коллег по освоению глубин Мирового океана: "после в течение месяца заявили о своих погружениях и американские исследователи, и китайские специалисты".