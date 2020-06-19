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ЦАМТО

В аэропорт Борисполь доставлена новая партия ПТРК "Джавелин" для передачи ВСУ

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Испытания американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) на военном полигоне на Украине
Испытания американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) на военном полигоне на Украине.
Источник изображения: © Фото : Михаил Палинчак/ Пресс-служба президента Украины

ЦАМТО, 18 июня. Как уже сообщалось со ссылкой на посольство США на Украине, 16 июня управление оборонного сотрудничества посольства получило для передачи ВСУ различное оборудование на сумму более 60 млн. долл., включая радиостанции, боеприпасы, а также ПТРК "Джавелин". Ниже представлена уточненная версия.

На сопровождающих сообщение фотографиях показаны доставленные в аэропорт Борисполь (Киев) грузовыми самолетами поддоны с ПТРК "Джавелин" и другое оборудование.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2019 года Госдепартамент США принял решение одобрить потенциальную поставку Украине в рамках программы "Иностранные военные продажи" противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", сопутствующего оборудования и услуг поддержки на сумму, не превышающую 39,2 млн. долл. Запрос включал покупку 150 противотанковых управляемых ракет "Джавелин" и 10 прицельно-пусковых устройств (CLU), а также другого оборудования.

26 декабря 2019 года заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко сообщил, что МО Украины заключило контракты на поставку очередной партии ПТРК "Джавелин".

Ранее, 1 марта 2018 года Госдепартамент США уже одобрил поставку Украине в рамках программы "Иностранные военные продажи" 210 противотанковых управляемых ракет "Джавелин", 37 прицельно-пусковых устройств (CLU), включая два в качестве источника запасных частей, а также сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью 47 млн. долл. Данные комплексы были поставлены Киеву в мае 2018 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
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