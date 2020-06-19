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ЦАМТО

Второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" предварительно запланирован на 3 ноября

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РН «Ангара-А5»
Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5».
Источник изображения: Андрей Моргунов / Минобороны РФ

ЦАМТО, 18 июня. Второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" предварительно запланирован на 3 ноября, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Предварительно пуск намечен на 3 ноября", – сказал собеседник агентства.

Как отмечает "РИА Новости", это будет первый за шесть лет старт данной ракеты. Первый пуск "Ангары-А5" был осуществлен в декабре 2014 года с Плесецка с выведением макета спутника на геостационарную орбиту (36 тыс. км над Землей).

В ходе второго пуска ракете "Ангара-А5" с разгонным блоком "Бриз-М" также предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.

"Ангара" – это семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние – "Ангара-А3", тяжелые – "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности – "Ангара-А5В".

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Бриз-М
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