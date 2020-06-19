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Изучавший Марианскую впадину "Витязь" может поступить на вооружение ВМФ

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Глубоководный аппарат "Витязь"
Глубоководный аппарат "Витязь".
Источник изображения: © Пресс-служба Фонда перспективных исследований

ЦАМТО, 18 июня. Фонд перспективных исследований (ФПИ) может передать автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д" Министерству обороны, в настоящее время ведутся переговоры.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил заместитель руководителя направления физико-технических исследований ФПИ, кандидат военных наук Виктор Литвиненко.

Российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д" 8 мая впервые в истории совершил погружение на дно Марианской впадины и в честь 75-летия со дня Победы установил там вымпел, напоминает агентство.

"В настоящее время прорабатываются различные варианты дальнейшего применения комплекса. Так как он уникален, применение ему найдется во многих сферах деятельности различных министерств и ведомств. Среди будущих его потребителей и Министерство образования и науки, и Российская академия наук, и Министерство обороны. Не исключаем варианта, что комплекс будет передан в каждую из заинтересованных организаций, в настоящее время идет диалог", – заявил В.Литвиненко.

Он уточнил, что аппарат будет передаваться в эксплуатацию со всем оборудованием, а дальше соответствующее ведомство будет его эксплуатировать и развивать под свои специфические задачи, передает "РИА Новости".

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Россия
Компании
ФПИ
Проекты
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